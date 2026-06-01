https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/belediye-baskani-tutuklanmisti-akcakoca-belediyesi-chpden-ak-partiye-gecti-1106169187.html
Belediye Başkanı tutuklanmıştı: Akçakoca'da belediye CHP'den AK Parti'ye geçti
Belediye Başkanı tutuklanmıştı: Akçakoca'da belediye CHP'den AK Parti'ye geçti
Sputnik Türkiye
Düzce Akçakoca Belediye Başkanı'nın tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasının ardından yapılan meclis seçiminde AK Partili Meclis üyesi Alev Ünal... 01.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-01T16:35+0300
2026-06-01T16:35+0300
2026-06-01T16:52+0300
türki̇ye
fikret albayrak
akçakoca
ak parti
chp
meclis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/01/1106169730_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6a49489c59f9dcd6d69cdd00ccf65a02.jpg
Düzce'nin Akçakoca İlçe Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan seçimde AK Partili Meclis Üyesi Alev Ünal, belediye başkan vekilliği görevine getirildi. Bu sonuçla birlikte Akçakoca, CHP'den AK Parti'ye geçmiş oldu. 3. turda seçim tamamlandıAkçakoca Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen seçim, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.15 belediye meclis üyesinin katıldığı ilk tur seçimlerinde AK Parti'nin adayı Ünal 9, CHP'nin desteklediği Naim Top 5 oy alırken 1 üye ise boş oy kullandı. Meclis üye çoğunluğunun sağlanamaması üzerine gidilen ikinci turda Ünal 9, Top ise 6 oy aldı. Salt çoğunluğun (8) yeterli olacağı üçüncü turda ise Ünal 9 oy alarak Akçakoca Belediye Başkan Vekili seçildi.Taraflar arasında tartışma çıktı Sonucun açıklanmasının ardından AK Parti'liler ile CHP'liler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine polis ve zabıta ekiplerinin desteğiyle salon boşaltıldı.Belediye binası önünde devam eden gerginlik, tarafların dağılmasının ardından son buldu.Fikret Albayrak, "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta tutuklanmış, 24 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260524/akcakoca-belediye-baskani-fikret-albayrak-gorevden-uzaklastirildi-1105991986.html
türki̇ye
akçakoca
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/01/1106169730_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_053cc1c99758ad814e71030e7fc6360f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fikret albayrak, akçakoca, ak parti, chp, meclis
fikret albayrak, akçakoca, ak parti, chp, meclis
Belediye Başkanı tutuklanmıştı: Akçakoca'da belediye CHP'den AK Parti'ye geçti
16:35 01.06.2026 (güncellendi: 16:52 01.06.2026)
Düzce Akçakoca Belediye Başkanı'nın tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasının ardından yapılan meclis seçiminde AK Partili Meclis üyesi Alev Ünal başkanvekili seçildi.
Düzce'nin Akçakoca İlçe Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan seçimde AK Partili Meclis Üyesi Alev Ünal, belediye başkan vekilliği görevine getirildi. Bu sonuçla birlikte Akçakoca, CHP'den AK Parti'ye geçmiş oldu.
3. turda seçim tamamlandı
Akçakoca Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen seçim, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
15 belediye meclis üyesinin katıldığı ilk tur seçimlerinde AK Parti'nin adayı Ünal 9, CHP'nin desteklediği Naim Top 5 oy alırken 1 üye ise boş oy kullandı. Meclis üye çoğunluğunun sağlanamaması üzerine gidilen ikinci turda Ünal 9, Top ise 6 oy aldı. Salt çoğunluğun (8) yeterli olacağı üçüncü turda ise Ünal 9 oy alarak Akçakoca Belediye Başkan Vekili seçildi.
Taraflar arasında tartışma çıktı
Sonucun açıklanmasının ardından AK Parti'liler ile CHP'liler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine polis ve zabıta ekiplerinin desteğiyle salon boşaltıldı.
Belediye binası önünde devam eden gerginlik, tarafların dağılmasının ardından son buldu.
Fikret Albayrak, "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta tutuklanmış, 24 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.