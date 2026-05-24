Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak’ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. 24.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-24T15:22+0300
İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Düzce’nin Akçakoca ilçesi Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında 'icbar suretiyle irtikap' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama kararı verildiği belirtildi.Açıklamada, Düzce 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 23 Mayıs 2026 tarihli kararı doğrultusunda tutuklanan Albayrak’ın, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir kapsamında görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.
15:21 24.05.2026 (güncellendi: 15:22 24.05.2026)
İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Düzce’nin Akçakoca ilçesi Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında 'icbar suretiyle irtikap' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama kararı verildiği belirtildi.
Açıklamada, Düzce 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 23 Mayıs 2026 tarihli kararı doğrultusunda tutuklanan Albayrak’ın, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir kapsamında görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.