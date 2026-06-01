Bayram tatili bitti, İstanbul trafiği kilitlendi: Yoğunluk yüzde 60’a ulaştı

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte İstanbul’da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yeniden etkisini gösterdi. Anadolu ve... 01.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-01T09:41+0300

İstanbul’da Kurban Bayramı tatilinin ardından iş ve eğitim hayatının yeniden başlamasıyla birlikte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.Kentin birçok ana ulaşım güzergâhında araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, toplu taşıma noktalarında da yoğunluk gözlendi.Anadolu Yakası'nda uzun araç kuyrukları oluştuAnadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu özellikle D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu üzerinde etkili oldu.D-100 kara yolunda Kartal'da başlayan yoğunluk, Avrasya Tüneli girişine kadar uzandı. TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasındaki güzergahta sürücüler ağır ilerledi.Öte yandan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönündeki trafik yoğunluğu Ataşehir'den köprü girişine kadar devam etti. Şile Otoyolu'nda da Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar yavaş seyretti.Avrupa Yakası'nda ana arterlerde yoğunlukAvrupa Yakası'nda da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu dikkat çekti.D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Avcılar'dan Mecidiyeköy'e kadar araç yoğunluğu yaşanırken, TEM Otoyolu'nda Esenler-Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa-Seyrantepe arasında trafik zaman zaman durma noktasına geldi.Toplu taşımada da yoğunluk yaşandıBayram tatilinin ardından işe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar, toplu ulaşım noktalarında yoğunluk oluşturdu.Metro, metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında sabah saatlerinden itibaren kalabalıkların oluştuğu görüldü.İBB verileri: Trafik yoğunluğu yüzde 60’a çıktıİstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Cep Trafik Haritası verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 60 seviyesine kadar yükseldi.

