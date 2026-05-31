Denizli'de facia yaşandı: Bariyere çarpıp yanan otobüste biri bebek 8 ölü, 33 yaralı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu 1'i bebek 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. 31.05.2026, Sputnik Türkiye

Denizli'de trafik kazası faciaya dönüştü, 8 kişi hayatını kaybetti.Mustafa Fevzi Merdun (50) idaresindeki Pamukkale Turizm firmasına ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü, Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.Otobüs yandıÇarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı.İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Hayatını kaybedenler arasında 9 aylık bebek varİtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında sürücü Merdun ve yolculardan Merve Erik, Fatma Kartal, Gülitay Boğa, Zehra Eyiol, Hayriye Arıkan, Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyip Miraç Şen hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 38 yolcu ile 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi.Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.​​​​​​​Ekiplerin bölgedeki çalışması tamamlandı.Yol 4 saat kapalı kaldıKaza nedeniyle yaklaşık 4 saat Denizli yönünde trafiğe kapanan yol, otobüsün kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

