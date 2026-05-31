Denizli'de facia yaşandı: Bariyere çarpıp yanan otobüste biri bebek 8 ölü, 33 yaralı
Denizli'de facia yaşandı: Bariyere çarpıp yanan otobüste biri bebek 8 ölü, 33 yaralı
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu 1'i bebek 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. 31.05.2026, Sputnik Türkiye
09:23 31.05.2026 (güncellendi: 10:27 31.05.2026)
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu 1'i bebek 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.
Denizli'de trafik kazası faciaya dönüştü, 8 kişi hayatını kaybetti.
Mustafa Fevzi Merdun (50) idaresindeki Pamukkale Turizm firmasına ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü, Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

Otobüs yandı

Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybedenler arasında 9 aylık bebek var

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında sürücü Merdun ve yolculardan Merve Erik, Fatma Kartal, Gülitay Boğa, Zehra Eyiol, Hayriye Arıkan, Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyip Miraç Şen hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 38 yolcu ile 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi.
Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.​​​​​​​
Ekiplerin bölgedeki çalışması tamamlandı.

Yol 4 saat kapalı kaldı

Kaza nedeniyle yaklaşık 4 saat Denizli yönünde trafiğe kapanan yol, otobüsün kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
