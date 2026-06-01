Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı

Ailemiz büyüyor. Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 680 sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçları açıklandı. Aramıza katılan tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Hep birlikte çocuklarımızın, kadınların, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın yanında olmaya, sosyal hizmetlerimizi daha güçlü ve daha kapsamlı şekilde sunmaya devam edeceğiz.