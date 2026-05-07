İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 680 mülakatsız sözleşmeli personel alınacak: Başvurular 15 gün sürecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 680 mülakatsız sözleşmeli personel alınacak: Başvurular 15 gün sürecek
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 680 sözleşmeli personel alacak. Başvurular bugünden itibaren 15 gün sürecek. 07.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-07T00:55+0300
2026-05-07T00:56+0300
00:55 07.05.2026 (güncellendi: 00:56 07.05.2026)
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 680 sözleşmeli personel alacak. Başvurular bugünden itibaren 15 gün sürecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, mülakatsız sözleşmeli 680 personel alınacak.
Başvurular, 7 Mayıs - 22 Mayıs'ta, son gün saat 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.
Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında "www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm" veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş personel alımı ilanına ilişkin sosyal medyadan şunları paylaştı:

Büyük ailemizi güçlendirmeye devam ediyoruz! Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla yeni bir personel alım sürecini başlatıyoruz. Bu kapsamda, Bakanlığımız bünyesinde KPSS puan üstünlüğü esas alınarak mülakatsız 680 sözleşmeli personel istihdam edeceğiz. Yeni çalışma arkadaşlarımız için başvuru süreci bugün itibarıyla başladı.

