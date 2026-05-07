https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligina-680-mulakatsiz-sozlesmeli-personel-alinacak-basvurular-15-gun-1105548736.html

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 680 mülakatsız sözleşmeli personel alınacak: Başvurular 15 gün sürecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 680 mülakatsız sözleşmeli personel alınacak: Başvurular 15 gün sürecek

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 680 sözleşmeli personel alacak. Başvurular bugünden itibaren 15 gün sürecek. 07.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-07T00:55+0300

2026-05-07T00:55+0300

2026-05-07T00:56+0300

türki̇ye

kpss

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

personel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0b/1100109449_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fb7cd64ac1381e3bace1f7110af6463.jpg

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, mülakatsız sözleşmeli 680 personel alınacak.Başvurular, 7 Mayıs - 22 Mayıs'ta, son gün saat 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında "www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm" veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş personel alımı ilanına ilişkin sosyal medyadan şunları paylaştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/bakan-gurlek-26-yil-once-oldurulen-lise-ogrencisi-cagla-tugaltayin-ailesiyle-gorustu--12-kisinin-1105547567.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kpss, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, personel