UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
‘Ukrayna ordusu Sumi bölgesinde ağır kayıplar veriyor’
Rus güvenlik kaynakları, Ukrayna ordusunun Sumi bölgesindeki ağır kayıpları nedeniyle Çernigov bölgesinden 27. Ulusal Muhafız Alayı’nın cephe hattına... 31.05.2026, Sputnik Türkiye
00:10 31.05.2026
© AP Photo / Leo CorreaUkrayna askerleri
Rus güvenlik kaynakları, Ukrayna ordusunun Sumi bölgesindeki ağır kayıpları nedeniyle Çernigov bölgesinden 27. Ulusal Muhafız Alayı’nın cephe hattına kaydırıldığını bildirdi.
Güvenlik birimlerinden bir kaynak Rus basınına yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komutanlığının, Sumi bölgesindeki “ağır” kayıplar nedeniyle 27. Ulusal Muhafız Alayı'nı Çernigov'dan bu bölgedeki cephe hattına sevk ettiğini aktardı.
Kaynağa göre Ukrayna komutanlığı, Sumi bölgesinde daha önce cephe gerisinde konuşlandırılan birliklerin yanı sıra eğitim merkezlerinden cepheye sevk edilen askerleri de aktif olarak kullanıyor.
Sumi ve Harkov bölgelerinde Rus ordusunun Sever (Kuzey) Askeri Grubunun faaliyet yürüttüğü, son bir haftada bu hatta Ukrayna tarafının 1245’ten fazla asker, 10 zırhlı muharebe aracı ve 110 araç kaybettiği belirtildi.
