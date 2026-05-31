‘Ukrayna ordusu Sumi bölgesinde ağır kayıplar veriyor’

Rus güvenlik kaynakları, Ukrayna ordusunun Sumi bölgesindeki ağır kayıpları nedeniyle Çernigov bölgesinden 27. Ulusal Muhafız Alayı'nın cephe hattına...

Güvenlik birimlerinden bir kaynak Rus basınına yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komutanlığının, Sumi bölgesindeki “ağır” kayıplar nedeniyle 27. Ulusal Muhafız Alayı'nı Çernigov'dan bu bölgedeki cephe hattına sevk ettiğini aktardı.Kaynağa göre Ukrayna komutanlığı, Sumi bölgesinde daha önce cephe gerisinde konuşlandırılan birliklerin yanı sıra eğitim merkezlerinden cepheye sevk edilen askerleri de aktif olarak kullanıyor.Sumi ve Harkov bölgelerinde Rus ordusunun Sever (Kuzey) Askeri Grubunun faaliyet yürüttüğü, son bir haftada bu hatta Ukrayna tarafının 1245’ten fazla asker, 10 zırhlı muharebe aracı ve 110 araç kaybettiği belirtildi.

