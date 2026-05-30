Rus ordusu, Ukrayna’daki askeri havalimanları ile enerji ve ulaşım altyapı tesislerini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Rusya'daki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına karşılık olarak bu ülkenin askeri havalimanlarına... 30.05.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna'nın Rusya'daki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına karşılık olarak yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları ile bu ülkedeki askeri havalimanlarına, ayrıca enerji, yakıt ve ulaşım altyapı tesislerine kapsamlı bir saldırı düzenledi.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.320 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Rus askerler ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 12 zırhlı savaş aracını imha etti.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA) ile füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin 148 farklı bölgede geçici olarak konuşlandığı noktaları vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 10 adet güdümlü hava bombası, bir Amerikan yapımı HIMARS füzesi ve 352 uçak tipi İHA önledi.
