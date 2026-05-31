https://anlatilaninotesi.com.tr/20260531/trumptan-barrack-aciklamasi-turkiye-buyukelcisine-suriyenin-yani-sira-irak-gorevi-1106141364.html
Trump'tan Barrack açıklaması: Türkiye büyükelçisine Suriye’nin yanı sıra Irak görevi
Trump'tan Barrack açıklaması: Türkiye büyükelçisine Suriye’nin yanı sıra Irak görevi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın 'üstün bir performans sergilediğini' belirterek Suriye ve Irak için Özel Başkanlık... 31.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-31T17:54+0300
2026-05-31T17:54+0300
2026-05-31T18:21+0300
dünya
donald trump
tom barrack
irak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/01/1105433020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b63d09b9b2178cebf1b87b5e0b9d3a8.jpg
Trump, yaptığı açıklamada Barrack'ın büyükelçilik görevini sürdürmeye devam edeceğini belirterek, yeni görevlendirmenin ABD'nin Suriye ve Irak ile yürüttüğü stratejik işbirliğinin bir parçası olduğunu ifade etti.ABD Başkanı, "Türkiye Büyükelçimiz Tom Barrack'ın, üstün bir görev performansı sergilemiş olması nedeniyle Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi ve aynı zamanda Irak Özel Başkanlık Temsilcisi olarak görevlendirileceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.Trump’ın açıklaması şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260531/israil-ordusu-lubnanda-tarihi-sakif-kalesine-bayrak-cekti-1106134491.html
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/01/1105433020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0f0bbc860d0614dd28fcd7d9876c4a84.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, tom barrack, irak
donald trump, tom barrack, irak
Trump'tan Barrack açıklaması: Türkiye büyükelçisine Suriye’nin yanı sıra Irak görevi
17:54 31.05.2026 (güncellendi: 18:21 31.05.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın 'üstün bir performans sergilediğini' belirterek Suriye ve Irak için Özel Başkanlık Temsilcisi olarak görevlendirileceğini açıkladı.
Trump, yaptığı açıklamada Barrack'ın büyükelçilik görevini sürdürmeye devam edeceğini belirterek, yeni görevlendirmenin ABD'nin Suriye ve Irak ile yürüttüğü stratejik işbirliğinin bir parçası olduğunu ifade etti.
ABD Başkanı, "Türkiye Büyükelçimiz Tom Barrack'ın, üstün bir görev performansı sergilemiş olması nedeniyle Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi ve aynı zamanda Irak Özel Başkanlık Temsilcisi olarak görevlendirileceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.
Trump’ın açıklaması şöyle:
Türkiye Büyükelçimiz Tom Barrack'ın, üstün bir görev performansı
sergilemiş olması nedeniyle, Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi ve aynı zamanda Irak Özel Başkanlık Temsilcisi olarak görevlendirileceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum.
Suriye ve Irak hükümetleriyle
stratejik iş birliğimizi ilerletirken, bu ülkelerle ilişkilerimiz de gelişmeye devam ediyor.
Tom, Türkiye Büyükelçisi olarak görevini sürdürecek
ve çalışmalarını ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tam desteğiyle yürütecek.
Tom Barrack'ın bugüne kadar yaptığı çalışmaları ve ülkemize hizmet etmeyi sürdürme konusundaki istekliliğini
büyük takdirle karşılıyoruz.