Trump'tan Barrack açıklaması: Türkiye büyükelçisine Suriye’nin yanı sıra Irak görevi
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın 'üstün bir performans sergilediğini' belirterek Suriye ve Irak için Özel Başkanlık Temsilcisi olarak görevlendirileceğini açıkladı. 31.05.2026, Sputnik Türkiye
Trump, yaptığı açıklamada Barrack'ın büyükelçilik görevini sürdürmeye devam edeceğini belirterek, yeni görevlendirmenin ABD'nin Suriye ve Irak ile yürüttüğü stratejik işbirliğinin bir parçası olduğunu ifade etti.ABD Başkanı, "Türkiye Büyükelçimiz Tom Barrack'ın, üstün bir görev performansı sergilemiş olması nedeniyle Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi ve aynı zamanda Irak Özel Başkanlık Temsilcisi olarak görevlendirileceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.
17:54 31.05.2026 (güncellendi: 18:21 31.05.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın 'üstün bir performans sergilediğini' belirterek Suriye ve Irak için Özel Başkanlık Temsilcisi olarak görevlendirileceğini açıkladı.
Trump, yaptığı açıklamada Barrack'ın büyükelçilik görevini sürdürmeye devam edeceğini belirterek, yeni görevlendirmenin ABD'nin Suriye ve Irak ile yürüttüğü stratejik işbirliğinin bir parçası olduğunu ifade etti.
ABD Başkanı, "Türkiye Büyükelçimiz Tom Barrack'ın, üstün bir görev performansı sergilemiş olması nedeniyle Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi ve aynı zamanda Irak Özel Başkanlık Temsilcisi olarak görevlendirileceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.
Trump’ın açıklaması şöyle:
Türkiye Büyükelçimiz Tom Barrack'ın, üstün bir görev performansı sergilemiş olması nedeniyle, Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi ve aynı zamanda Irak Özel Başkanlık Temsilcisi olarak görevlendirileceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum.
Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik iş birliğimizi ilerletirken, bu ülkelerle ilişkilerimiz de gelişmeye devam ediyor.
Tom, Türkiye Büyükelçisi olarak görevini sürdürecek ve çalışmalarını ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tam desteğiyle yürütecek.
Tom Barrack'ın bugüne kadar yaptığı çalışmaları ve ülkemize hizmet etmeyi sürdürme konusundaki istekliliğini büyük takdirle karşılıyoruz.
