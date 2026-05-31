Tepki görünce mekanı terk etmişti: Ozan Güven'den protesto açıklaması
Sputnik Türkiye
Ozan Güven'den açıklama
2026-05-31T16:25+0300
Deniz Bulutsuz'un açtığı dava kapsamında 45 gün hapse gireceği kesinleşen Ozan Güven, önceki akşam Kadıköy'de mekanda oturanların bazılarının tepkisiyle karşılaştı. Kadıköy'de kendisi gibi oyuncu arkadaşı Mehmet Aslantuğ ile oturan Güven, mekanı terk etmeyince olay büyüdü.Mekanı terk etmiştiÜnlü oyuncunun mekanda olduğunu gören kadınlar, “Failler dışarı” gibi sloganlar atarak tepki gösterdi. Tepkiye rağmen bir süre masada oturmaya devam eden ünlü isim, daha sonra mekanı terk etmek zorunda kaldı. Güven'e yönelik protestodan görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.Oyuncuya destek geldiYaşanan olayın gündem olması sonrası birçok ünlü isim Ozan Güven'e destek paylaşımlarında bulundu. Hande Ataizi, Demet Akalın, Elif Buse Doğan gibi ünlüler, Güven'in yaşadıklarını üzüldüklerini söyleyerek destek mesajları yolladı.Ozan Güven'den ilk açıklamaTüm bu yaşananların ardından Ozan Güven de sessizliğini bozdu ve yazılı bir açıklama yaptı. Hakkında düşünülenleri, eleştirileri ve tepkileri hiçbir zaman hafife almadığını söyleyen ünlü oyuncu, “Malum akşam yaşanan hadise benim için çok çok ağırdı. Bir insanın kamusal alanda hedef gösterilmesi, aşağılanması, yargılanması ve oradan çıkarılmaya çalışılması, her hali ile sınır ve had aşımıdır” ifadelerini kullandı.'Ben de insanım'6 yıldır hakkında çok şey söylendiğini, yazıldığını ifade eden Güven, “Ben, hukuki sürece saygımdan sustum ama çoğu zaman aynı dizayn edilmiş ifadelerle, aynı ezber cümlelerle, aynı peşin hükümlerin içinde hedef haline getiriliyorum” dedi. Güven sözlerine şöyle devam etti:'Kabul edilebilir değil'“O mekanda beni en çok yaralayan şey, o tepkinin içinde sağduyunun, mesafenin ve insani ölçünün kaybolmuş olması ve provake edilmeye çalışılmamdı” diyen Ozan Güven, bu sözleri sağduyu çağrısıyla söylediğini vurguladı.Bu durumun kendisi için kabul edilebilir olmadığını söyleyen Güven, “Umarım eleştirirken de, kızarken de, tepki gösterirken de insan kalmayı unutmayız. Olayın yaşandığı mekan ve muhattaplarını önce adalete sonrasında da Allah'a havale ediyorum” dedi.Ünlü oyuncu, kendisini arayanlara teşekkür ederken böyle bir mesele ile gündeme geldiği için özür diledi.
