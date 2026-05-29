https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/and-daglarinda-yasayanlarin-super-gidasi-aciklandi-genetik-adaptasyonu-tetiklemis-olabilir-1106103608.html

And Dağları'nda yaşayanların 'süper gıdası' açıklandı: Genetik adaptasyonu tetiklemiş olabilir

And Dağları'nda yaşayanların 'süper gıdası' açıklandı: Genetik adaptasyonu tetiklemiş olabilir

Sputnik Türkiye

And Dağları'nda binlerce yıl önce başlayan patates tarımının, insanların nişastayı sindirme kapasitesini değiştirmiş olabileceği ortaya çıktı. Araştırma... 29.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-29T13:49+0300

2026-05-29T13:49+0300

2026-05-29T13:49+0300

yaşam

abd

and dağları

peru

buffalo üniversitesi

nature communications

nişasta

patates

evrim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/1a/1055859932_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_fc03f88f82ae571e701bce3ef83cb7b4.jpg

ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles (UCLA) ve Buffalo Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü çalışma, patatesin yalnızca bir besin kaynağı değil, aynı zamanda insan evrimini etkileyen bir unsur olabileceğini ortaya koydu.Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, And Dağları'nda yaklaşık 6 ila 10 bin yıl önce başlayan patates tarımı, nişastanın parçalanmasını sağlayan AMY1 geni üzerinde doğal seçilim baskısı oluşturdu.Araştırmacılar, Peru'daki Keçuva topluluklarından alınan DNA örneklerini inceleyerek sonuçları günümüz insan popülasyonlarına ait genetik verilerle karşılaştırdı.Patates tüketimi genetik avantaj sağlamış olabilirAraştırmaya göre daha fazla AMY1 geni kopyasına sahip kişiler, tükürüklerinde nişastayı parçalamaya yardımcı olan daha fazla amilaz enzimi üretebiliyor.Bilim insanları, patatesin temel besin kaynağı haline gelmesiyle birlikte yüksek AMY1 kopya sayısına sahip bireylerin hayatta kalma ve üreme açısından avantaj elde ettiğini belirledi.Araştırmanın ortak yazarlarından Buffalo Üniversitesi Biyolojik Bilimler Profesörü Omer Gokcumen, "Biyologlar uzun zamandır insanların beslenme alışkanlıklarına bağlı genetik uyumlar geliştirdiğinden şüpheleniyordu ancak kanıtların bu kadar güçlü olduğu örnekler çok az" dedi.Araştırmaya göre günümüzde Peru’daki yerli topluluklar ortalama 10 AMY1 geni kopyası taşıyor. Bu sayı, çalışmada incelenen diğer 83 insan topluluğundan yaklaşık 2 ila 4 kopya daha fazla.Bilim insanları Avrupa öncesi döneme işaret ettiAraştırmacılar başlangıçta bu farklılığın, Avrupalıların Amerika kıtasına gelişinden sonra yaşanan nüfus kayıplarıyla ilişkili olup olmadığını da değerlendirdi.Ancak gelişmiş DNA analizleri, yüksek AMY1 kopya sayısının Avrupalıların bölgeye ulaşmasından binlerce yıl önce yaygınlaşmaya başladığını gösterdi.Araştırmanın kıdemli yazarlarından UCLA Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Abigail Bigham, insan topluluklarının son 10 bin yılda değişen beslenme koşullarına genetik olarak uyum sağlayabildiğini belirtti.Çalışma, insan evriminin yalnızca uzak geçmişte değil, tarım ve beslenme alışkanlıklarındaki değişimlerle birlikte daha yakın dönemlerde de şekillenmeye devam ettiğine işaret ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/yeni-veriler-ortaya-koydu-kolon-kanseri-artik-30lu-yaslarda-da-goruluyor-1106103400.html

and dağları

peru

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, and dağları, peru, buffalo üniversitesi, nature communications, nişasta, patates, evrim