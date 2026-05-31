Rus jimnastikçi Avrupa Ritmik Jimnastik Şampiyonası'nda çember dalında altın madalya kazandı
Rus jimnastikçi İlteryakova, Bulgaristan’da düzenlenen 2026 Avrupa Ritmik Jimnastik Şampiyonası'nda çember dalında altın madalyanın sahibi oldu. 31.05.2026, Sputnik Türkiye
Rus jimnastikçi Avrupa Ritmik Jimnastik Şampiyonası'nda çember dalında altın madalya kazandı
Rus jimnastikçi İlteryakova, Bulgaristan’da düzenlenen 2026 Avrupa Ritmik Jimnastik Şampiyonası'nda çember dalında altın madalyanın sahibi oldu.
Rus jimnastikçi Sofiya İlteryakova, Bulgaristan’ın Varna kentinde düzenlenen 2026 Avrupa Ritmik Jimnastik Şampiyonası'nda çember dalında altın madalyanın sahibi oldu.
İlteryakova, yarışmada gösterdiği performansla 29.900 puan aldı. Böylelikle 15 yaşındaki sporcu, Avrupa Şampiyonası’nda ilk madalyasını kazanmış oldu.
Rus sporcular Bulgaristan'daki müsabakalarda kendi bayrakları ve milli marşları eşliğinde yarışıyor.
Rus milli ritmik jimnastik takımı, 2026 Ritmik Jimnastik Avrupa Şampiyonası'na ulaşması planlanan Türk Havayolları'nın İstanbul-Varna charter uçuşunun Bulgar yetkililerin onaylamayı reddetmesi üzerine şampiyonaya katılma şansını neredeyse kaybediyordu.