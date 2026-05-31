Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260531/rus-jimnastikci-avrupa-ritmik-jimnastik-sampiyonasinda-cember-dalinda-altin-madalya-kazandi-1106140461.html
Rus jimnastikçi Avrupa Ritmik Jimnastik Şampiyonası'nda çember dalında altın madalya kazandı
Rus jimnastikçi Avrupa Ritmik Jimnastik Şampiyonası'nda çember dalında altın madalya kazandı
Sputnik Türkiye
Rus jimnastikçi İlteryakova, Bulgaristan’da düzenlenen 2026 Avrupa Ritmik Jimnastik Şampiyonası'nda çember dalında altın madalyanın sahibi oldu. 31.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-31T16:45+0300
2026-05-31T16:45+0300
dünya
rusya
rus sporcular
rus sporcular
bulgaristan
varna
altın madalya
ritmik jimnastik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/02/1104726282_1:0:767:431_1920x0_80_0_0_1979c52313880bd456e89df874ffd8dc.jpg
Rus jimnastikçi Sofiya İlteryakova, Bulgaristan’ın Varna kentinde düzenlenen 2026 Avrupa Ritmik Jimnastik Şampiyonası'nda çember dalında altın madalyanın sahibi oldu.İlteryakova, yarışmada gösterdiği performansla 29.900 puan aldı. Böylelikle 15 yaşındaki sporcu, Avrupa Şampiyonası’nda ilk madalyasını kazanmış oldu.Rus sporcular Bulgaristan'daki müsabakalarda kendi bayrakları ve milli marşları eşliğinde yarışıyor.Rus milli ritmik jimnastik takımı, 2026 Ritmik Jimnastik Avrupa Şampiyonası'na ulaşması planlanan Türk Havayolları'nın İstanbul-Varna charter uçuşunun Bulgar yetkililerin onaylamayı reddetmesi üzerine şampiyonaya katılma şansını neredeyse kaybediyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/rus-jimnastik-takimi-bulgar-yetkililerin-ucusa-onay-vermemesi-nedeniyle-avrupa-sampiyonasina-1106041391.html
rusya
bulgaristan
varna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/02/1104726282_97:0:672:431_1920x0_80_0_0_2483fad6c8d5a7fa8ca90169e032e75f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rus sporcular, rus sporcular, bulgaristan, varna, altın madalya, ritmik jimnastik
rusya, rus sporcular, rus sporcular, bulgaristan, varna, altın madalya, ritmik jimnastik

Rus jimnastikçi Avrupa Ritmik Jimnastik Şampiyonası'nda çember dalında altın madalya kazandı

16:45 31.05.2026
© Sputnik . Grigoriy SısoyevRus jimnastikçi Sofiya İlteryakova
Rus jimnastikçi Sofiya İlteryakova - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2026
© Sputnik . Grigoriy Sısoyev
Abone ol
Rus jimnastikçi İlteryakova, Bulgaristan’da düzenlenen 2026 Avrupa Ritmik Jimnastik Şampiyonası'nda çember dalında altın madalyanın sahibi oldu.
Rus jimnastikçi Sofiya İlteryakova, Bulgaristan’ın Varna kentinde düzenlenen 2026 Avrupa Ritmik Jimnastik Şampiyonası'nda çember dalında altın madalyanın sahibi oldu.
İlteryakova, yarışmada gösterdiği performansla 29.900 puan aldı. Böylelikle 15 yaşındaki sporcu, Avrupa Şampiyonası’nda ilk madalyasını kazanmış oldu.
Rus sporcular Bulgaristan'daki müsabakalarda kendi bayrakları ve milli marşları eşliğinde yarışıyor.
Rus milli ritmik jimnastik takımı, 2026 Ritmik Jimnastik Avrupa Şampiyonası'na ulaşması planlanan Türk Havayolları'nın İstanbul-Varna charter uçuşunun Bulgar yetkililerin onaylamayı reddetmesi üzerine şampiyonaya katılma şansını neredeyse kaybediyordu.
Rus ritmik jimnastik takımından Vladislava Nikolayenko - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2026
DÜNYA
Rusya jimnastik takımı, ulaşım zorluklarına rağmen Avrupa Şampiyonası için Bulgaristan'a geldi
26 Mayıs, 16:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала