Rusya jimnastik takımı, ulaşım zorluklarına rağmen Avrupa Şampiyonası için Bulgaristan'a geldi
16:13 26.05.2026 (güncellendi: 16:51 26.05.2026)
© Sputnik / Григорий СысоевRus ritmik jimnastik takımından Vladislava Nikolayenko
Rus ritmik jimnastik takımından Vladislava Nikolayenko - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2026
Bulgaristan havayolları yetkililerinin Rus sporcular için İstanbul'da ayarlanan charter uçuşunu onaylamayı reddetmesi, Rus ritmik jimnastik takımının Avrupa Şampiyonası'na neredeyse gecikmesine neden oluyordu.
Rus takımının 2026 Ritmik Jimnastik Avrupa Şampiyonası'nın düzenleneceği Bulgaristan'ın Varna kentine ulaşımı, sporcuları taşımak için kullanmayı planladığı Türk Hava Yolları'nın charter uçuşunun Bulgar yetkililerin onaylamayı uydurma bir bahaneyle reddetmesi nedeniyle oldukça zorlaştı.
Rus Jimnastik Federasyonu yönetimi, Türk Hava Yolları'na başvurdu ve şirket, planlanan İstanbul-Varna uçuşundaki uçağı daha büyük kapasiteli bir uçakla hemen değiştirdi. Bu durum, Rus delegasyonunun tamamının Avrupa Şampiyonası mekanına zamanında ulaşmasını sağladı ve Rus Jimnastik Federasyonu, Türk Hava Yolları'na içten teşekkürlerini sundu.
Ancak, birkaç Rus medya temsilcisine, ‘güvenlik tehdidi’ gerekçesiyle Bulgaristan'daki Avrupa Şampiyonası'nı takip etmek için vize verilmemesi de kafa karıştırıcı.
Avrupa Şampiyonası, Rus jimnastikçilerin yeniden göreve başlamalarından sonra katılacakları ilk büyük uluslararası yarışma olacak. Kıta turnuvasının sonuçları, Dünya Şampiyonası için kotaları belirleyecek.
