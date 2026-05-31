https://anlatilaninotesi.com.tr/20260531/sampiyonlar-liginde-sampiyon-psg-kupa-penaltilarla-geldi-1106129300.html

Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon PSG: Kupa penaltılarla geldi

Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon PSG: Kupa penaltılarla geldi

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonu şampiyonu belli oldu. Dev finalde son şampiyon Paris Saint Germain ile Arsenal karşı karşıya geldi. 120 dakikası... 31.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-31T09:57+0300

2026-05-31T09:57+0300

2026-05-31T09:57+0300

spor

paris saint-germain (psg)

uefa şampiyonlar ligi

arsenal

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1f/1106129613_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_357123ad47be3e17a82ac634017f9185.jpg

Avrupa futbolununh kulüpler düzeyindeki 1 numaralı kupası Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki finalinde Paris Saint Germain ile Arsenal karşıya geldi.Mücadelenin 90 ve 120 dakikası 1-1 eşitlikle sona erdi ve penaltı vuruşlarına geçildi. Normal sürede goller Havertz ve Dembele'den geldi.Penaltıların ardından şampiyon belli olduPenaltılarda her iki takım birer atış kaçırdıktan sonra 5. penaltıda PSG tarafı hata yapmadı, Arsenal'de Gabriel topu auta yollayarak büyük yıkım yaşadı.Seri penaltılarUEFA Şampiyonlar Ligi'nde kazanan takımı seri penaltı atışları belirledi.PSG'de Gonçalo Ramos ve Doue ilk 2 penaltıyı gole çevirdi. Gyökeres'in açılış penaltısından yararlandığı Arsenal'da ikinci olarak topun başına gelen Eze, meşin yuvarlağı yandan dışarı attı. Fransız temsilcisinde üçüncü penaltı için gelen Nuno Mendes'in şutunda kaleci Raya soluna uçarak gole izin vermedi. İngiliz temsilcisinin üçüncü penaltısını Rice gole çevirince 2-2 eşitlik oluştu.Paris Saint-Germain adına dördüncü penaltıyı Hakimi kullandı. Faslı oyuncu top ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. Arsenal'da topun başına geçen Martinelli de ağları sarsınca 3-3 eşitlik oldu.Fransız temsilcisinde 5. penaltıyı kullanan Beraldo, hata yapmadı. İngiliz ekibinin beşinci penaltısı için beyaz noktaya giden Gabriel, topu üstten auta yolladı.İlklere sahne oldu: 10 yıl sonra bir ilk10 yıl sonra ilk kez bir UEFA Şampiyonlar Ligi finali penaltılara gitti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 11 finalde ilk golü atan takım kupaya uzandı ancak bu kez PSG şeytanın bacağını kıran taraf oldu.2018'den bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi finalinde iki takım da gol attı. Bunun son örneği, Real Madrid'in Liverpool'u 3-1 mağlup ettiği 2018 finaliydi.Arsenal yine kaybettiArsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk şampiyonluk şansını yine değerlendiremedi.Daha önce 1 kez finale yükselme başarısı gösteren Arsenal, 2006'da Barcelona'ya 2-1 yenilerek sahadan üzgün ayrıldı. Finale çıkma başarısını 20 yıl sonra tekrarlayan İngiliz temsilcisi, ikinci finalinden de istediğini elde edemedi.Fransa'ya 3. kupa1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanya takımları güldü.İspanya ekiplerinin 20 kez kazandığı turnuvada İngilizler 15, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4 kez mutlu sona ulaştı.Fransız ekiplerinin 3. kez kaldırdığı Şampiyonlar Ligi kupası, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımlarına da birer kez gitti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

paris saint-germain (psg), uefa şampiyonlar ligi, arsenal