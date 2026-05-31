Kafein için dikkat çeken bulgu: Uykusuzluğun hafızaya etkisini de tersine çevirebilir

Sputnik Türkiye

Singapur Ulusal Üniversitesi'nde yapılan araştırma, kafeinin uykusuzluğun neden olduğu bazı hafıza sorunlarını geri çevirebildiğini ortaya koydu. Bulgular... 31.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-31T11:22+0300

Singapur Ulusal Üniversitesi Yong Loo Lin Tıp Fakültesi araştırmacıları, kafeinin uyku eksikliği nedeniyle bozulan belirli bir hafıza türünü yeniden düzeltebildiğini belirledi.Araştırmada, sosyal hafızadan sorumlu olan ve insanların daha önce karşılaştıkları kişileri tanımasını sağlayan beyin mekanizmaları incelendi.Sonuçlar, kafeinin yalnızca enerji veren bir madde olmadığını, aynı zamanda hafızayla ilişkili belirli sinir ağları üzerinde de etkili olabileceğini gösterdi.Uykusuzluk hafızayı zayıflatıyorAraştırmacılar, uyku yoksunluğunun beynin öğrenme ve hafızadan sorumlu bölgelerindeki sinir hücreleri arasındaki iletişimi zayıflattığını tespit etti.Bu durumun özellikle sosyal hafıza üzerinde olumsuz etki yarattığı ve bireylerin daha önce karşılaştıkları kişileri ayırt etme becerisini azalttığı görüldü.Çalışmada, uyku eksikliği yaşayan deney hayvanlarında hafıza performansında belirgin düşüş gözlendi.Kafein beyin bağlantılarını yeniden güçlendirdiAraştırmaya göre kafein, uyku eksikliği nedeniyle bozulan sinir hücreleri arasındaki iletişimi yeniden güçlendirdi.Bu sayede hafıza ile ilişkili beyin devrelerinin normal işleyişine döndüğü ve hafıza performansının iyileştiği belirlendi.Araştırmanın başyazarı Dr. Lik-Wei Wong, kafeinin etkisinin yalnızca uyanıklığı artırmakla sınırlı olmadığını, hafızayla bağlantılı biyolojik süreçleri de etkileyebileceğini ifade etti.Bilim insanları, elde edilen sonuçların umut verici olduğunu ancak araştırmanın hayvanlar üzerinde gerçekleştirildiğini ve insanların üzerindeki etkilerin netleşmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

