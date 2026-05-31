https://anlatilaninotesi.com.tr/20260531/israilin-ateskesten-beri-gazzeye-saldirilarinda-247-cocuk-ve-191-kadin-dahil-930-kisi-oldu-1106139728.html

İsrail’in ateşkesten beri Gazze’ye saldırılarında 247 çocuk ve 191 kadın dahil 930 kişi öldü

İsrail’in ateşkesten beri Gazze’ye saldırılarında 247 çocuk ve 191 kadın dahil 930 kişi öldü

Sputnik Türkiye

Son resmi verilere göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 930 kişinin öldürüldüğü, bunlardan 247’sinin... 31.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-31T15:50+0300

2026-05-31T15:50+0300

2026-05-31T15:50+0300

dünya

i̇srail

gazze

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1f/1106139572_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_e13bca44de2c7c3e01e9ecc54c8f8519.jpg

Gazze kentindeki Şifa Hastanesi kaynaklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Kurban Bayramı'nın son günü Gazze kentinin orta kesimindeki Suk Firas bölgesini insansız hava aracıyla (İHA) bombaladı.Saldırıda ağır yaralanan 27 yaşındaki Said Fayiz Şimali, bugün yaşamını yitirdi.Gazze'nin farklı bölgelerine saldırılar sürüyorİsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde neredeyse her gün saldırılar düzenliyor.Son resmi verilere göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 930 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 819 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 781 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.İsrail ordusunun Gazze'ye Kurban Bayramı boyunca düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli öldürüldü, en az 130 kişi yaralandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260531/israil-ordusu-lubnanda-tarihi-sakif-kalesine-bayrak-cekti-1106134491.html

i̇srail

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇srail, gazze