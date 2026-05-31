https://anlatilaninotesi.com.tr/20260531/israilin-ateskesten-beri-gazzeye-saldirilarinda-247-cocuk-ve-191-kadin-dahil-930-kisi-oldu-1106139728.html
İsrail’in ateşkesten beri Gazze’ye saldırılarında 247 çocuk ve 191 kadın dahil 930 kişi öldü
İsrail’in ateşkesten beri Gazze’ye saldırılarında 247 çocuk ve 191 kadın dahil 930 kişi öldü
Sputnik Türkiye
Son resmi verilere göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 930 kişinin öldürüldüğü, bunlardan 247’sinin... 31.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-31T15:50+0300
2026-05-31T15:50+0300
2026-05-31T15:50+0300
dünya
i̇srail
gazze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1f/1106139572_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_e13bca44de2c7c3e01e9ecc54c8f8519.jpg
Gazze kentindeki Şifa Hastanesi kaynaklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Kurban Bayramı'nın son günü Gazze kentinin orta kesimindeki Suk Firas bölgesini insansız hava aracıyla (İHA) bombaladı.Saldırıda ağır yaralanan 27 yaşındaki Said Fayiz Şimali, bugün yaşamını yitirdi.Gazze'nin farklı bölgelerine saldırılar sürüyorİsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde neredeyse her gün saldırılar düzenliyor.Son resmi verilere göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 930 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 819 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 781 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.İsrail ordusunun Gazze'ye Kurban Bayramı boyunca düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli öldürüldü, en az 130 kişi yaralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260531/israil-ordusu-lubnanda-tarihi-sakif-kalesine-bayrak-cekti-1106134491.html
i̇srail
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1f/1106139572_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_90ac00474ea861bf08ab8b2be25582e4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇srail, gazze
İsrail’in ateşkesten beri Gazze’ye saldırılarında 247 çocuk ve 191 kadın dahil 930 kişi öldü
Son resmi verilere göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 930 kişinin öldürüldüğü, bunlardan 247’sinin çocuk, 191’inin kadın olduğu bildirildi.
Gazze kentindeki Şifa Hastanesi kaynaklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Kurban Bayramı'nın son günü Gazze kentinin orta kesimindeki Suk Firas bölgesini insansız hava aracıyla (İHA) bombaladı.
Saldırıda ağır yaralanan 27 yaşındaki Said Fayiz Şimali, bugün yaşamını yitirdi.
Gazze'nin farklı bölgelerine saldırılar sürüyor
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde neredeyse her gün saldırılar düzenliyor.
Son resmi verilere göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 930 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 819 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 781 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana
Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 939'a, yaralı sayısının da 172 bin 927'ye yükseldiği
bildirildi.
İsrail ordusunun Gazze'ye Kurban Bayramı boyunca düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli öldürüldü, en az 130 kişi yaralandı.