https://anlatilaninotesi.com.tr/20260530/abd-savunma-bakani-hegseth-belesciler-diyerek-konustu-artik-zengin-nato-uyelerinin-savunmasini-1106125016.html

ABD Savunma Bakanı Hegseth, 'beleşçiler' diyerek konuştu: 'Artık zengin NATO üyelerinin savunmasını finanse etmeyeceğiz'

ABD Savunma Bakanı Hegseth, 'beleşçiler' diyerek konuştu: 'Artık zengin NATO üyelerinin savunmasını finanse etmeyeceğiz'

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanı Hegseth NATO'nun Avrupa kanadındaki üyeler arasında bir süredir devam eden askeri harcamalara ilişkin konuşarak, ABD'nin artık 'zengin'... 30.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-30T16:31+0300

2026-05-30T16:31+0300

2026-05-30T16:30+0300

poli̇ti̇ka

abd

pete hegseth

barack obama

i̇spanya başbakanı pedro sanchez

abd

singapur

washington

nato

ab

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/07/1104835176_0:0:1228:691_1920x0_80_0_0_6c9783273dc021b5744a4f349037f1fb.png

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik bölgesindeki savunma ve güvenlik konularının ele alındığı Shangri-La Diyaloğu'nda yaptığı konuşmada, Washington'un Hint-Pasifik stratejisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Hegseth, Washington yönetiminin Hint-Pasifik bölgesindeki müttefikleriyle ilişkilerini 'bağımlılık yerine ortak sorumluluk' temelinde yeniden şekillendireceğini belirterek, "Zengin ülkelerin savunmasını ABD'nin sübvanse ettiği dönem sona erdi" dedi.ABD'nin ittifak ve ortaklıklarında yeni bir döneme girdiğini ifade eden Hegseth, bu yaklaşımın ABD'yi daha güçlü, müttefiklerini ise daha yetkin hale getireceğini söyledi.Hegseth, ortak savunmaya yeterli katkı sağlamayan müttefiklerle ilişkilerin yürütülme biçiminde değişikliğe gidilebileceği uyarısında bulunarak, bölge ülkelerini kendi savunma kapasitelerine daha fazla yatırım yapmaya çağırdı.Singapur’daki konuşmasının ardından gerçekleştirilen soru-cevap oturumunda Hegseth, yüzde 2 düzeyindeki katkıları 'beleşçilik' olarak nitelendirdi.Savunma harcamaları tartışmaları beraberinde getirmiştiNATO üyeleri 2014 yılında gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYİH) en az yüzde 2’sini savunmaya ayırma konusunda anlaşmıştı. Ancak birçok AB ülkesi bu hedefe yıllarca ulaşamadı. Eski ABD Başkanı Barack Obama da 2016 yılında verdiği bir röportajda, “Bedavacılar beni rahatsız ediyor” diyerek üyelerin daha fazla harcama yapması çağrısında bulunmuştu.NATO’nun resmi verilerine göre, 2025 yılında ilk kez ittifakın tüm üyeleri yüzde 2’lik savunma harcaması hedefini yakaladı. Buna rağmen ABD, geçen yıl da NATO’nun toplam askeri harcamalarının yaklaşık yüzde 60-62’sini tek başına karşıladığını açıklamıştı.Geçen yıl NATO üyeleri, 2035 yılına kadar savunma ve güvenlik harcamalarını GSYİH’nin yüzde 5’ine çıkarma hedefi doğrultusunda çalışmayı kabul etmişti. Bu hedef, çekirdek savunma harcamalarının yüzde 3.5’e yükseltilmesini de içeriyor.Ancak İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yüzde 5’lik hedefi 'mantıksız' ve 'ters etki yaratacak' olarak nitelendirmişti. Belçika ve Slovakya da artışın büyüklüğüne ilişkin endişelerini dile getirmişti.Anlaşmazlık yalnızca askeri harcamalarla sınırlı kalmamamış bazı AB hükümetleri İran krizi konusunda Washington’un taleplerine de direnç göstermişti. İspanya, İran’a yönelik askeri harekata karşı çıkmışve ABD güçlerinin ortak askeri üsleri saldırı amaçlı operasyonlar için kullanmasına izin vermemişti. Fransa ve Almanya ise diplomatik çözüm çağrısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260530/rus-guvenlik-gucleri-kuban-bolgesinde-teror-saldirisi-onledi-yakalanan-saldirganlar-suclarini-1106123431.html

abd

singapur

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, pete hegseth, barack obama, i̇spanya başbakanı pedro sanchez, abd, singapur, washington, nato, ab