Gros­si: Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne saldırı, nükleer güvenlik ilkelerini tehdit ediyor

Ukrayna İHA'sının Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin 6 No'lu güç ünitesi binasına yaptığı saldırının, nükleer güvenlik alanındaki temel ilkelere ciddi şekilde...

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne düzenlenen saldırının, çatışma koşullarında nükleer güvenliğe ilişkin yedi temel ilke ile tesise özel beş ilkeyi birden ihlal riski taşıdığını belirtti.Grossi, “Bildirilen olay, hem çatışma sırasında nükleer güvenliğin sağlanmasına yönelik yedi temel ilkeyi hem de Zaporojye Nükleer Santrali'ni korumayı amaçlayan ve santralden veya santrale yönelik 'hiçbir saldırı düzenlenmemesi gerektiğini' açıkça belirten beş somut ilkeyi tehlikeye atmaktadır" ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin 6 numaralı enerji bloğunun makine dairesi binasına isabet ettiğini açıklamıştı. Lihaçev, patlama sonucu ana ekipmanın zarar görmediğini ancak makine dairesinin duvarında bir delik oluştuğunu, kullanılan İHA’nın fiber optik hat üzerinden yönlendirildiğini ve bu nedenle “yanlışlıkla vurma” ihtimalini dışladıklarını belirtmişti.

