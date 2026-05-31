https://anlatilaninotesi.com.tr/20260531/grossi-zaporojye-nukleer-guc-santraline-saldiri-nukleer-guvenlik-ilkelerini-tehdit-ediyor-1106127129.html
Grossi: Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne saldırı, nükleer güvenlik ilkelerini tehdit ediyor
Grossi: Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne saldırı, nükleer güvenlik ilkelerini tehdit ediyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna İHA’sının Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin 6 No’lu güç ünitesi binasına yaptığı saldırının, nükleer güvenlik alanındaki temel ilkelere ciddi şekilde... 31.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-31T00:49+0300
2026-05-31T00:49+0300
2026-05-31T00:49+0300
ukrayna kri̇zi̇
rafael grossi
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
zaporojye nükleer güç santrali
ukrayna
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rosatom
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1c/1084282591_0:128:2912:1766_1920x0_80_0_0_30e5abab27712a651b2eefb9d9d435b5.jpg
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne düzenlenen saldırının, çatışma koşullarında nükleer güvenliğe ilişkin yedi temel ilke ile tesise özel beş ilkeyi birden ihlal riski taşıdığını belirtti.Grossi, “Bildirilen olay, hem çatışma sırasında nükleer güvenliğin sağlanmasına yönelik yedi temel ilkeyi hem de Zaporojye Nükleer Santrali'ni korumayı amaçlayan ve santralden veya santrale yönelik 'hiçbir saldırı düzenlenmemesi gerektiğini' açıkça belirten beş somut ilkeyi tehlikeye atmaktadır" ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin 6 numaralı enerji bloğunun makine dairesi binasına isabet ettiğini açıklamıştı. Lihaçev, patlama sonucu ana ekipmanın zarar görmediğini ancak makine dairesinin duvarında bir delik oluştuğunu, kullanılan İHA’nın fiber optik hat üzerinden yönlendirildiğini ve bu nedenle “yanlışlıkla vurma” ihtimalini dışladıklarını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260530/bmden-zaporojye-nukleer-guc-santrali-saldirisi-sonrasi-cagri-kritik-altyapiya-saldirilmamali-1106126692.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1c/1084282591_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_b7843466c61dba517eb8d8bb2f6bdd4f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rafael grossi, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), zaporojye nükleer güç santrali, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rosatom
rafael grossi, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), zaporojye nükleer güç santrali, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rosatom
Grossi: Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne saldırı, nükleer güvenlik ilkelerini tehdit ediyor
Ukrayna İHA’sının Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin 6 No’lu güç ünitesi binasına yaptığı saldırının, nükleer güvenlik alanındaki temel ilkelere ciddi şekilde zarar verebileceği belirtildi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne düzenlenen saldırının, çatışma koşullarında nükleer güvenliğe ilişkin yedi temel ilke ile tesise özel beş ilkeyi birden ihlal riski taşıdığını belirtti.
Grossi, “Bildirilen olay, hem çatışma sırasında nükleer güvenliğin sağlanmasına yönelik yedi temel ilkeyi hem de Zaporojye Nükleer Santrali'ni korumayı amaçlayan ve santralden veya santrale yönelik 'hiçbir saldırı düzenlenmemesi gerektiğini' açıkça belirten beş somut ilkeyi tehlikeye atmaktadır" ifadelerini kullandı.
Daha önce Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin 6 numaralı enerji bloğunun makine dairesi binasına isabet ettiğini açıklamıştı. Lihaçev, patlama sonucu ana ekipmanın zarar görmediğini ancak makine dairesinin duvarında bir delik oluştuğunu, kullanılan İHA’nın fiber optik hat üzerinden yönlendirildiğini ve bu nedenle “yanlışlıkla vurma” ihtimalini dışladıklarını belirtmişti.