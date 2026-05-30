https://anlatilaninotesi.com.tr/20260530/bmden-zaporojye-nukleer-guc-santrali-saldirisi-sonrasi-cagri-kritik-altyapiya-saldirilmamali-1106126692.html

BM’den Zaporojye Nükleer Güç Santrali saldırısı sonrası çağrı: Kritik altyapıya saldırılmamalı

BM’den Zaporojye Nükleer Güç Santrali saldırısı sonrası çağrı: Kritik altyapıya saldırılmamalı

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna’daki çatışma kapsamında kritik altyapı tesislerine yönelik saldırılardan kaçınılması çağrısında bulundu. 30.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-30T22:39+0300

2026-05-30T22:39+0300

2026-05-30T22:39+0300

ukrayna kri̇zi̇

birleşmiş milletler (bm)

bm genel sekreter sözcülerinden farhan haq

zaporojye nükleer güç santrali

ukrayna

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

aleksey lihaçev

rosatom

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/0d/1077356224_0:69:1320:812_1920x0_80_0_0_e8a2d3c564eb4c9e42d304e0dcd71cf9.jpg

Birleşmiş Milletler, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ndeki makine dairesine yönelik insansız hava aracı saldırısının ardından, kritik öneme sahip altyapı tesislerini hedef almaktan kaçınma çağrısında bulundu.BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin enerji bloğuna ait makine dairesine yönelik saldırıya ilişkin Sputnik'e yaptığı değerlendirmede, “Tüm tarafların kritik altyapıya yönelik saldırılardan kaçınmasını istiyoruz” ifadesini kullandı.Daha önce Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin 6 numaralı enerji bloğunun makine dairesi binasına isabet ettiğini açıklamıştı. Lihaçev, patlama sonucu ana ekipmanın zarar görmediğini ancak makine dairesinin duvarında bir delik oluştuğunu, kullanılan İHA’nın fiber optik hat üzerinden yönlendirildiğini ve bu nedenle “yanlışlıkla vurma” ihtimalini dışladıklarını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260530/rosatom-ukrayna-ilk-kez-kasitli-olarak-zaporojye-nukleer-guc-santralinin-ana-ekipmanini-hedef-aldi-1106126058.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreter sözcülerinden farhan haq, zaporojye nükleer güç santrali, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), aleksey lihaçev, rosatom