Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
BM’den Zaporojye Nükleer Güç Santrali saldırısı sonrası çağrı: Kritik altyapıya saldırılmamalı
Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'daki çatışma kapsamında kritik altyapı tesislerine yönelik saldırılardan kaçınılması çağrısında bulundu. 30.05.2026, Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ndeki makine dairesine yönelik insansız hava aracı saldırısının ardından, kritik öneme sahip altyapı tesislerini hedef almaktan kaçınma çağrısında bulundu.BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin enerji bloğuna ait makine dairesine yönelik saldırıya ilişkin Sputnik'e yaptığı değerlendirmede, “Tüm tarafların kritik altyapıya yönelik saldırılardan kaçınmasını istiyoruz” ifadesini kullandı.Daha önce Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin 6 numaralı enerji bloğunun makine dairesi binasına isabet ettiğini açıklamıştı. Lihaçev, patlama sonucu ana ekipmanın zarar görmediğini ancak makine dairesinin duvarında bir delik oluştuğunu, kullanılan İHA’nın fiber optik hat üzerinden yönlendirildiğini ve bu nedenle “yanlışlıkla vurma” ihtimalini dışladıklarını belirtmişti.
22:39 30.05.2026
© İHABirleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 101 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personeli anısına BM bayrağı yarıya indirildi, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 101 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personeli anısına BM bayrağı yarıya indirildi, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Rosatom: Ukrayna, ilk kez kasıtlı olarak Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin ana ekipmanını hedef aldı
