Evi, dükkanı, arsası olanlar dikkat: Emlak vergisi ödemelerinde son gün geldi
Sputnik Türkiye
Ev, dükkan, arsa, tarla gibi taşınmazı olan herkesi ilgilendiren Emlak Vergisi ödemeleri için son gün geldi. 31.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-31T11:36+0300
Emlak vergisi ödemelerinde son gün
Türkiye'de ev, arsa, dükkan sahibi olanları ilgilendiren Emlak Vergisi'nin ilk taksit ödemesi için son tarih geldi. Taşınmaz sahipleri Emlak Vergisi'nin ilk taksitini en geç yarına kadar ödemek zorunda.
1 Haziran sonrasına kalacak ödemeler için gecikme faizi uygulanacak.
1 Haziran'da ödeme yapılabilecek mi?
2026'da emlak vergisi 1. taksitinin normal son günü 31 Mayıs Pazar. Bu nedenle ödeme süresi 1 Haziran Pazartesi'ye uzuyor.
Online ödeme açık
Emlak Vergisi'ni gecikme faiziyle birlikte ödemek istemeyenler, 1 Haziran 2026'yı beklemeden, belediyelerin online ödeme sistemleri, mobil bankacılık uygulamaları, internet bankacılığı ve e-Devlet entegrasyonlu tahsilat ekranları aracılığıyla banka kartı ya da kredi kartı kullanarak ödeme yapabiliyor.
Kimler emlak vergisinden muaf?
Emekliler, hiçbir geliri olmayanlar, engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri Emlak Vergisi'nden muaf tutuluyor.
Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyenler için bazı şartlar da bulunuyor.
Türkiye sınırları içinde sadece tek bir konuta sahip olunması (İmar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınmış konutlar dahil) ve bu konutun brüt yüzölçümünün 200 metrekareyi aşmaması gerekiyor.