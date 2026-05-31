https://anlatilaninotesi.com.tr/20260531/dmitriyev-enerji-krizi-abyi-gercekci-olmaya-zorluyor-1106138853.html
Dmitriyev: Enerji krizi AB'yi gerçekçi olmaya zorluyor
Dmitriyev: Enerji krizi AB'yi gerçekçi olmaya zorluyor
Sputnik Türkiye
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı ve Putin’in özel temsilcisi Kirill Dmitriyev, enerji krizinin AB'yi daha gerçekçi bir yaklaşım benimsemeye ve önceki... 31.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-31T15:06+0300
2026-05-31T15:06+0300
2026-05-31T15:06+0300
dünya
rusya
rusya doğrudan yatırımlar fonu
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
avrupa birliği
kirill dmitriyev
rus petrolü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100686125_0:0:726:409_1920x0_80_0_0_683143599f663b5219779040b693bce5.png
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrolü için olası fiyat tavanının dondurulmasını değerlendirdiği yönündeki habere ilişkin açıklamasında enerji krizinin birliği daha gerçekçi bir yaklaşım benimsemeye ve hatalarını düzeltmeye zorladığını ifade etti.Dmitriyev, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Tahmin edildiği üzere, enerji krizi AB'yi daha gerçekçi olmaya ve geçmişteki hataları düzeltmeye zorluyor. Avrupa'nın hayatta kalması için Rusya'ya ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.Daha önce ABD merkezli Bloomberg haber ajansı, AB'nin Ortadoğu'daki çatışmanın uzaması nedeniyle Rus petrolüne uygulanan fiyat tavanını geçici olarak dondurmayı değerlendirdiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260531/bati-medyasi-ab-rus-petrol-fiyatlarina-uygulanan-kisitlamalari-gecici-olarak-kaldirmayi-1106137079.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100686125_30:0:661:473_1920x0_80_0_0_dcb8c06d52e75141b7b48348fac55fa0.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya doğrudan yatırımlar fonu, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), avrupa birliği, kirill dmitriyev, rus petrolü
rusya, rusya doğrudan yatırımlar fonu, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), avrupa birliği, kirill dmitriyev, rus petrolü
Dmitriyev: Enerji krizi AB'yi gerçekçi olmaya zorluyor
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı ve Putin’in özel temsilcisi Kirill Dmitriyev, enerji krizinin AB'yi daha gerçekçi bir yaklaşım benimsemeye ve önceki hatalarını düzeltmeye zorladığını belirtti.
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrolü için olası fiyat tavanının dondurulmasını değerlendirdiği yönündeki habere ilişkin açıklamasında enerji krizinin birliği daha gerçekçi bir yaklaşım benimsemeye ve hatalarını düzeltmeye zorladığını ifade etti.
Dmitriyev, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Tahmin edildiği üzere, enerji krizi AB'yi daha gerçekçi olmaya ve geçmişteki hataları düzeltmeye zorluyor. Avrupa'nın hayatta kalması için Rusya'ya ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.
Daha önce ABD merkezli Bloomberg haber ajansı, AB'nin Ortadoğu'daki çatışmanın uzaması nedeniyle Rus petrolüne uygulanan fiyat tavanını geçici olarak dondurmayı değerlendirdiğini bildirmişti.