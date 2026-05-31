Dmitriyev: Enerji krizi AB'yi gerçekçi olmaya zorluyor

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı ve Putin'in özel temsilcisi Kirill Dmitriyev, enerji krizinin AB'yi daha gerçekçi bir yaklaşım benimsemeye ve önceki...

2026-05-31T15:06+0300

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrolü için olası fiyat tavanının dondurulmasını değerlendirdiği yönündeki habere ilişkin açıklamasında enerji krizinin birliği daha gerçekçi bir yaklaşım benimsemeye ve hatalarını düzeltmeye zorladığını ifade etti.Dmitriyev, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Tahmin edildiği üzere, enerji krizi AB'yi daha gerçekçi olmaya ve geçmişteki hataları düzeltmeye zorluyor. Avrupa'nın hayatta kalması için Rusya'ya ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.Daha önce ABD merkezli Bloomberg haber ajansı, AB'nin Ortadoğu'daki çatışmanın uzaması nedeniyle Rus petrolüne uygulanan fiyat tavanını geçici olarak dondurmayı değerlendirdiğini bildirmişti.

