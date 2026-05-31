Batı medyası: AB, Rus petrol fiyatlarına uygulanan kısıtlamaları geçici olarak kaldırmayı değerlendiriyor

AB'nin, İran etrafındaki çatışmanın uzaması nedeniyle Rus petrolüne uygulanan fiyat tavanlarını geçici olarak dondurmayı değerlendirdiği bildirildi.

2026-05-31T13:27+0300

ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber ajansı Bloomberg’in kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre Avrupa Birliği (AB), Ortadoğu'daki çatışma nedeniyle Rus petrolüne uygulanan fiyat tavanını geçici olarak dondurmayı değerlendiriyor.Haberde, "Ortadoğu'daki savaşın dördüncü ayına girilmesiyle birlikte Avrupa Birliği, Rus petrol fiyatlarına geçici bir dondurma getirmeyi değerlendiriyor" ifadelerine yer verildi.Habere göre petrol fiyatlarının dondurulması, mevcut seviyelerinin korunmasını sağlayacak.Ajansa konuşan kaynaklar ayrıca, Ortadoğu'daki olağanüstü koşullar ışığında AB’nin yıl sonuna kadar dinamik ve otomatik yakıt fiyat artışlarını askıya almayı veya ortaya çıkacak fiyat artışını G7 ülkeleri tarafından belirlenen maksimum seviye olan 60 dolarda sınırlandırmayı da değerlendirdiğini sözlerine ekledi.G7 ülkeleri 5 Aralık 2022'den itibaren geçerli olmak üzere deniz yoluyla yapılan Rus petrol sevkiyatları için varil başına 60 dolarlık bir fiyat tavanı belirlemiş, daha yüksek fiyatlı petrolün taşınması ve sigortalanması yasaklanmıştı. 3 Eylül 2025'te ise AB bu tavanı varil başına 47.6 dolara indirmiş, bunu İngiltere, İsviçre, Kanada ve Yeni Zelanda'da benzer önlemler izlemişti. Daha sonra AB, İngiltere ve Yeni Zelanda tavanı varil başına 44.1 dolara düşürmüştü.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu adımlara karşılık sözleşmelerde doğrudan veya dolaylı olarak fiyat tavanı mekanizmasının kullanılmasını öngören maddeler bulunması halinde, yabancı kuruluşlara petrol ve petrol ürünleri tedarikini yasaklayan bir kararname çıkarmıştı.

