Beşiktaş'ta feci kaza: Üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Beşiktaş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada üniversite öğrencisi Betül Koruğ hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
2026-05-20T14:32+0300
Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde caddede hızlı şekilde seyreden araç sollama yapınca karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 22 yaşında üniversite son sınıf öğrencisi Betül Koruğ yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 8 kişi hastanede tedavi altına alındı. Kaza güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Genç üniversite öğrencisi toprağa verildiBeşiktaş Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, karşı şeritlerden gelen 34 GPP 245 plakalı otomobil ile 34 CAH 206 plakalı iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisi Betül Koruğ tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırılırken, Koruğ İzmir'de toprağa verildi.
