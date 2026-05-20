İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Beşiktaş'ta feci kaza: Üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
İstanbul Beşiktaş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada üniversite öğrencisi Betül Koruğ hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. 20.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-20T14:32+0300
2026-05-20T14:32+0300
14:32 20.05.2026
Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde caddede hızlı şekilde seyreden araç sollama yapınca karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 22 yaşında üniversite son sınıf öğrencisi Betül Koruğ yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 8 kişi hastanede tedavi altına alındı. Kaza güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Genç üniversite öğrencisi toprağa verildi

Beşiktaş Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, karşı şeritlerden gelen 34 GPP 245 plakalı otomobil ile 34 CAH 206 plakalı iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisi Betül Koruğ tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırılırken, Koruğ İzmir'de toprağa verildi.
Motosiklet kazasında yaralanmıştı: Genç futbolcu yaşam mücadelesini kaybetti
Dün, 12:25
