https://anlatilaninotesi.com.tr/20260531/cekya-basbakani-babis-ab-roma-imparatorlugunun-cokus-yolundan-gidiyor-1106141057.html

Çekya Başbakanı Babis: AB, Roma İmparatorluğu'nun çöküş yolundan gidiyor

Çekya Başbakanı Babis: AB, Roma İmparatorluğu'nun çöküş yolundan gidiyor

Sputnik Türkiye

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Avrupa Birliği'nin ekonomik, iklim ve güvenlik politikalarının birlik üzerinde olumsuz etkiler yarattığını savunarak, AB'yi son... 31.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-31T17:22+0300

2026-05-31T17:22+0300

2026-05-31T17:22+0300

dünya

andrej babis

ab

çekya

roma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/08/1103345468_0:0:748:421_1920x0_80_0_0_56218a110462701ad805f37683a0600f.png

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan Babis, Brüksel'in uyguladığı politikaların Avrupa ekonomisini zayıflattığını öne sürdü. AB'nin karbonsuzlaşma hedeflerini eleştiren Çek lider, "Avrupa Birliği şu anda muhtemelen Roma İmparatorluğu'nun sonunu getiren yolda ilerliyor" ifadelerini kullandı.Aralık ayında yapılan seçimlerde ANO hareketinin oyların yüzde 34.5'ini alarak parlamentonun alt kanadında 200 sandalyeden 80'ini kazanmasının ardından yeniden başbakanlık görevine gelen Babis, ulusal egemenliğin güçlendirilmesi ve AB politikalarının yeniden değerlendirilmesi çağrılarıyla öne çıkıyor.NATO harcamaları konusunda uyarıÇekya'nın bu yıl NATO'nun gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2'si düzeyindeki savunma harcaması hedefini kaçırabileceğini söyleyen Babis, buna gerekçe olarak önceki hükümetten kalan bütçe açığını gösterdi.ABD Başkanı Donald Trump ise NATO üyelerinin savunma bütçelerini artırmaması halinde Washington'ın Avrupa'nın savunmasındaki rolünü azaltabileceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260531/israil-ordusu-lubnanda-tarihi-sakif-kalesine-bayrak-cekti-1106134491.html

çekya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

andrej babis, ab, çekya, roma