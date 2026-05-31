Çekya Başbakanı Babis: AB, Roma İmparatorluğu'nun çöküş yolundan gidiyor
Çekya Başbakanı Andrej Babis, Avrupa Birliği'nin ekonomik, iklim ve güvenlik politikalarının birlik üzerinde olumsuz etkiler yarattığını savunarak, AB'yi son... 31.05.2026, Sputnik Türkiye
Çekya Başbakanı Andrej Babis, Avrupa Birliği'nin ekonomik, iklim ve güvenlik politikalarının birlik üzerinde olumsuz etkiler yarattığını savunarak, AB'yi son dönemlerindeki Roma İmparatorluğu'na benzetti.
İngiliz Financial Times gazetesine konuşan Babis, Brüksel'in uyguladığı politikaların Avrupa ekonomisini zayıflattığını öne sürdü. AB'nin karbonsuzlaşma hedeflerini eleştiren Çek lider, "Avrupa Birliği şu anda muhtemelen Roma İmparatorluğu'nun sonunu getiren yolda ilerliyor" ifadelerini kullandı.
Batı Roma İmparatorluğu, son imparatorunun 476 yılında tahttan indirilmesiyle resmen sona ermiş ve Avrupa'da uzun sürecek siyasi parçalanma dönemi başlamıştı.
Aralık ayında yapılan seçimlerde ANO hareketinin oyların yüzde 34.5'ini alarak parlamentonun alt kanadında 200 sandalyeden 80'ini kazanmasının ardından yeniden başbakanlık görevine gelen Babis, ulusal egemenliğin güçlendirilmesi ve AB politikalarının yeniden değerlendirilmesi çağrılarıyla öne çıkıyor.

NATO harcamaları konusunda uyarı

Çekya'nın bu yıl NATO'nun gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2'si düzeyindeki savunma harcaması hedefini kaçırabileceğini söyleyen Babis, buna gerekçe olarak önceki hükümetten kalan bütçe açığını gösterdi.
Savunma harcamaları konusu, Avrupa'nın ABD'ye olan askeri bağımlılığı tartışmalarını da yeniden gündeme getiriyor. NATO'nun toplam askeri harcamalarının yaklaşık yüzde 60'ını ABD karşılıyor.
ABD Başkanı Donald Trump ise NATO üyelerinin savunma bütçelerini artırmaması halinde Washington'ın Avrupa'nın savunmasındaki rolünü azaltabileceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.
