Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260531/bayram-tatili-donusu-trafik-yogunlugu-suruyor-1106141569.html
Bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğu sürüyor
Bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğu sürüyor
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı tatili dönüşünde Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve D-100 karayolunun Kocaeli ile Karabük geçişlerinde yoğun trafik yaşanıyor. Özellikle... 31.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-31T18:10+0300
2026-05-31T18:54+0300
türki̇ye
trafik
kurban bayramı
tatil
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1f/1106141693_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d5dd8042a636cce1245d7997ae4665e.jpg
Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüşe geçenler nedeniyle özellikle Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesimi ile D-100 karayolunun Karabük geçişinde trafik yoğunluğu söz konusu.Bayram tatilini İstanbul dışında geçirenlerse Anadolu Otoyolu İstanbul istikametindeki İzmit, Derince ve Çayırova ilçeleri geçişlerinde araç yoğunluğu oluşturdu.Özellikle İzmit Alikahya Mahallesi mevkisi ile Bekirdere ve Gültepe rampalarında, yolun 2 şeride düştüğü noktalarda trafik zaman zaman yavaşladı.Kuzey Marmara Otoyolu ile D-100 kara yolunun İzmit geçişinde de trafik yoğunluğu etkili oldu.Bu arada otoyollarda meydana gelen hasarlı kazalar bazı noktalarda ulaşımı aksattı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyolların farklı noktalarında görev yaparak denetimlerde bulunuyor.Otoyolun Ankara yönünde ise trafik akışı normal seyrediyor.Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 karayolunun Karabük kesiminde, dönüşe geçenler nedeniyle yoğunluk oluştu.D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde yer yer trafik yavaşladı.Kocaeli, Sakarya ve İstanbul illerine gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini sürdüren karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu gözlendiTatilin ardından karayoluyla evlerine dönenler İstanbul'un giriş ve çıkış noktalarında araçlarıyla zaman zaman yoğunluk oluşturdu.Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul'a varış yönünde, Çamlıca Gişeleri ile Çatalca mevkisi Ankara istikametinde araçlar yavaş seyretti.İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kentteki trafik yoğunluğu yüzde 26'ya kadar çıktı.Anadolu ile Avrupa yakalarında trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 18 olarak ölçüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260531/istanbulda-bazi-yollar-trafige-kapatildi-1106136398.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1f/1106141693_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf98409581d21e6100a1b85603fbe360.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
trafik, kurban bayramı, tatil, i̇stanbul
trafik, kurban bayramı, tatil, i̇stanbul

Bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğu sürüyor

18:10 31.05.2026 (güncellendi: 18:54 31.05.2026)
© AA / Kadir YıldızKurban Bayramı tatili dönüş trafiği
Kurban Bayramı tatili dönüş trafiği - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2026
© AA / Kadir Yıldız
Abone ol
Kurban Bayramı tatili dönüşünde Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve D-100 karayolunun Kocaeli ile Karabük geçişlerinde yoğun trafik yaşanıyor. Özellikle şerit daralması olan bölgelerde ve meydana gelen hasarlı kazalar nedeniyle ulaşımın zaman zaman yavaşladığı bildiriliyor.
Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüşe geçenler nedeniyle özellikle Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesimi ile D-100 karayolunun Karabük geçişinde trafik yoğunluğu söz konusu.
Bayram tatilini İstanbul dışında geçirenlerse Anadolu Otoyolu İstanbul istikametindeki İzmit, Derince ve Çayırova ilçeleri geçişlerinde araç yoğunluğu oluşturdu.
Özellikle İzmit Alikahya Mahallesi mevkisi ile Bekirdere ve Gültepe rampalarında, yolun 2 şeride düştüğü noktalarda trafik zaman zaman yavaşladı.
Kuzey Marmara Otoyolu ile D-100 kara yolunun İzmit geçişinde de trafik yoğunluğu etkili oldu.
Bu arada otoyollarda meydana gelen hasarlı kazalar bazı noktalarda ulaşımı aksattı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyolların farklı noktalarında görev yaparak denetimlerde bulunuyor.
Otoyolun Ankara yönünde ise trafik akışı normal seyrediyor.
Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 karayolunun Karabük kesiminde, dönüşe geçenler nedeniyle yoğunluk oluştu.
D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde yer yer trafik yavaşladı.
Kocaeli, Sakarya ve İstanbul illerine gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini sürdüren karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu gözlendi

Tatilin ardından karayoluyla evlerine dönenler İstanbul'un giriş ve çıkış noktalarında araçlarıyla zaman zaman yoğunluk oluşturdu.
Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul'a varış yönünde, Çamlıca Gişeleri ile Çatalca mevkisi Ankara istikametinde araçlar yavaş seyretti.
İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kentteki trafik yoğunluğu yüzde 26'ya kadar çıktı.
Anadolu ile Avrupa yakalarında trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 18 olarak ölçüldü.
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2026
TÜRKİYE
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
13:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала