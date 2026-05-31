Bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğu sürüyor

Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı tatili dönüşünde Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve D-100 karayolunun Kocaeli ile Karabük geçişlerinde yoğun trafik yaşanıyor.

2026-05-31T18:54+0300

Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüşe geçenler nedeniyle özellikle Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesimi ile D-100 karayolunun Karabük geçişinde trafik yoğunluğu söz konusu.Bayram tatilini İstanbul dışında geçirenlerse Anadolu Otoyolu İstanbul istikametindeki İzmit, Derince ve Çayırova ilçeleri geçişlerinde araç yoğunluğu oluşturdu.Özellikle İzmit Alikahya Mahallesi mevkisi ile Bekirdere ve Gültepe rampalarında, yolun 2 şeride düştüğü noktalarda trafik zaman zaman yavaşladı.Kuzey Marmara Otoyolu ile D-100 kara yolunun İzmit geçişinde de trafik yoğunluğu etkili oldu.Bu arada otoyollarda meydana gelen hasarlı kazalar bazı noktalarda ulaşımı aksattı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyolların farklı noktalarında görev yaparak denetimlerde bulunuyor.Otoyolun Ankara yönünde ise trafik akışı normal seyrediyor.Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 karayolunun Karabük kesiminde, dönüşe geçenler nedeniyle yoğunluk oluştu.D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde yer yer trafik yavaşladı.Kocaeli, Sakarya ve İstanbul illerine gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini sürdüren karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu gözlendiTatilin ardından karayoluyla evlerine dönenler İstanbul'un giriş ve çıkış noktalarında araçlarıyla zaman zaman yoğunluk oluşturdu.Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul'a varış yönünde, Çamlıca Gişeleri ile Çatalca mevkisi Ankara istikametinde araçlar yavaş seyretti.İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kentteki trafik yoğunluğu yüzde 26'ya kadar çıktı.Anadolu ile Avrupa yakalarında trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 18 olarak ölçüldü.

