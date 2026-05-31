İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı?

2026-05-31T13:00+0300

2026-05-31T13:07+0300

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, bugün saat 11.00'den itibaren iki ilçede trafiğe kapanan bazı yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı?• İstiklal Caddesi• Sıraselviler Caddesi• İnönü Caddesi• Mete Caddesi• Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi• Boğazkesen Caddesi• Ömer Hayyam Caddesi (Tarlabaşı-Taksim ayrımlarından itibaren)• Atıf Yılmaz Caddesi• Turnacıbaşı Caddesi• Hamalbaşı Caddesi• Kamer Hatun Caddesi• Yeni Çarşı Caddesi• Meşrutiyet Caddesi• Bostanbaşı Caddesi• İlk Belediye Caddesi• Hayriye Caddesi• Asmalı Mescit Caddesi• Cihangir Caddesi• Tak-ı Zafer Caddesi• Abdülhak Hamit Caddesi• Galip Dede Caddesi• Asker Ocağı Caddesi• Tarlabaşı Bulvarı• Refik Saydam Caddesi• Dolapdere-Taksim bağlantı yolu• Sakızağacı Caddesi• Kalyoncu Kulluğu Caddesi• Aynalı Çeşme Caddesi• Tepebaşı Caddesi• Tersane Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar• Irmak Caddesi• Yedikuyular Caddesi• Taşkışla Caddesi• Bu güzergâhlara bağlanan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.Zambak, Meşelik, Mis, Billurcu, Balo, Sadri Alışık, Akarsu Yokuşu, Defterdar Yokuşu, Kazancı Yokuşu, Kumbaracı Yokuşu, Osmanlı, Dünya Sağlık, Selime Hatun Cami, Çiftevav, Akyol, Halas, Nuri Ziya, Miralay Şefikbey, Çukur, Peşkirci, Demirbaş sokakları ile Atatürk Köprüsü Taksim yönünde trafik akışı sağlanmayacak.Meclis-i Mebusan Caddesi, Barbaros Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Yedikuyular Caddesi, Irmak Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Bülent Demir Caddesi, Bahriye Caddesi, Fişekhane Deresi Caddesi, Dereboyu Caddesi, Melek Sokak, Evliya Çelebi Caddesi, Irmak Caddesi (Taksimden Dolapdere istikameti), Akağalar Caddesi ve Kurtuluş Caddesi alternatif yol olarak kullanılabilecek.Şişli'de ise Taşkışla Caddesi, Mim Kemal Öke Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Askerocağı Caddesi araç trafiğine kapatıldı.Alternatif yollar, Ortaklar Caddesi, Abide-i Hürriyet Caddesi, Mevlüt Pehlivan Sokak, Vali Konağı Caddesi, Hakkı Yeten Caddesi, Dolapdere Caddesi, Darülaceze Caddesi, Hrant Dink Sokak, Ebe Kızı Sokak, İzzet Paşa Sokak, Rumeli Caddesi (Nişantaşı kavşak ile Osman Bey kavşak arasında kalan kısım) ile Halaskargazi Caddesi olarak belirlendi.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 13.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler ve TF Maçka-Taşkışla teleferik hattının işletmeye kapalı olacağı belirtildi.Şişhane'deki metro istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışının yolcu kullanımına kapalı olacağı aktarılan açıklamada, yolcuların istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilecekleri, araçların Taksim istasyonunda durmayıp, seferine devam edeceği kaydedildi.

