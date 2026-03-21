Fico: Rus petrolünden vazgeçen AB, boş benzin istasyonları riskiyle karşı karşıya
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan petrol alımını ideolojik ve siyasi gerekçelerle sınırlandırmasının, Avrupa genelinde... 21.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-21T17:30+0300
dünya
robert fico
slovakya
avrupa birliği
ab
rusya
ukrayna
drujba petrol boru hattı
rus petrolü
enerji güvenliği
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği’nin “ideolojik nedenlerle” Rus petrolünden uzaklaşmasının, kıtada akaryakıt istasyonlarının boş kalmasına yol açabileceğini söyledi. Fico, Drujba petrol boru hattının yeniden devreye alınmasının fiyatları istikrara kavuşturup bölgenin enerji güvenliğini artıracağını vurguladı.Slovak lider, Rus petrolünü Avrupa’ya taşıyan Drujba boru hattının yeniden faaliyete geçirilmesinin, kıta için önemli faydalar sağlayacağını belirterek, şöyle devam etti:Ukrayna, 27 Ocak’ta Drujba boru hattı üzerinden Slovakya ve Macaristan’a yönelik Rus petrolü transitini, boru hattında meydana geldiğini öne sürdüğü hasarı gerekçe göstererek durdurmuştu. Bratislava yönetimi ise boru hattının teknik olarak çalışır durumda olduğunu, sevkiyatın durdurulmasının Ukrayna tarafından alınmış siyasi bir karar olduğunu ve bunun “şantaj” anlamına geldiğini savunuyor.
Bu tamamen ideolojik nedenler ve nefret. Bu nefret, AB üye devletlerinin Ukrayna’ya baskı yapmasını ve ‘Bu petrole (Rus petrolü) gerçekten ihtiyacımız var’ demesini engelliyor. Herkes ‘Adriya’ boru hattından söz ediyor. Güzel, Adriya var. Peki oraya kim, hangi petrolü getirecek, ortada petrol kalmadığında ne olacak? Sonra ne yapacağız? İdeolojik olarak cesur ve gururlu mu olacağız? Rusya nefretimiz yüzünden benzin istasyonlarımız boş kaldığında, araçlarımızı dolduramaz hale geldiğimizde hepimiz mutlu mu olacağız?
Slovak lider, Rus petrolünü Avrupa’ya taşıyan Drujba boru hattının yeniden faaliyete geçirilmesinin, kıta için önemli faydalar sağlayacağını belirterek, şöyle devam etti:
Drujba petrol boru hattının çalışmasının yeniden sağlanması Avrupa için yararlı olurdu; bu, fiyatları önemli ölçüde istikrara kavuşturur ve bölgenin enerji güvenliğini artırır. Buna rağmen birçok AB ülkesi Rus petrolünün geri dönüşünü siyasi bir yenilgi olarak görüyor. Üye devletlerin önemli bir kısmı şöyle diyor: Tanrım, Rus petrolünün buraya gelmesine ve bizi kurtarmasına izin verirsek bu bir yenilgi olur.
Ukrayna, 27 Ocak’ta Drujba boru hattı üzerinden Slovakya ve Macaristan’a yönelik Rus petrolü transitini, boru hattında meydana geldiğini öne sürdüğü hasarı gerekçe göstererek durdurmuştu. Bratislava yönetimi ise boru hattının teknik olarak çalışır durumda olduğunu, sevkiyatın durdurulmasının Ukrayna tarafından alınmış siyasi bir karar olduğunu ve bunun “şantaj” anlamına geldiğini savunuyor.