Yeni veriler ortaya koydu: Kolon kanseri artık 30'lu yaşlarda da görülüyor

İsviçre'de yapılan geniş kapsamlı araştırma, kolon ve rektum kanseri vakalarının 50 yaş altındaki kişilerde artış gösterdiğini ortaya koydu. Uzmanlar... 29.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-29T13:19+0300

İsviçre'de gerçekleştirilen ulusal çaplı bir araştırma, kolorektal kanserin genç yetişkinlerde giderek daha yaygın hale geldiğini ortaya koydu.Avrupa Kanser dergisinde yayımlanan ve Cenevre Üniversitesi (UNIGE) ile bağlantılı araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, 1980-2021 yılları arasında teşhis edilen 96 binden fazla vaka incelendi. Bulgular, 50 yaş altındaki kişilerde vaka sayılarının düzenli şekilde arttığını gösterdi.30'lu yaşlardaki vakalar dikkat çektiAraştırmaya göre kolorektal kanser vakalarının yüzde 6.1'i 50 yaşından önce teşhis edildi.Araştırmanın kıdemli yazarlarından Dr. Jeremy Meyer, genç yaşlarda görülen vakaların giderek arttığını belirterek, "Artık 30'lu yaşlardaki kişilerde, kişisel ya da aile öyküsü olmadan da vakalar görüyoruz" dedi.Araştırmada, genç hastaların daha ileri evrelerde teşhis edilme ihtimalinin daha yüksek olduğu da ortaya çıktı. 50 yaş altındaki hastaların yaklaşık yüzde 28'inde teşhis sırasında metastaz bulunduğu belirlendi.Uzmanlar belirtilere dikkat çektiAraştırmacılar, sürekli karın ağrısı, dışkıda kan, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik ve açıklanamayan kilo kaybı gibi belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.Bazı ülkelerin tarama yaşını düşürdüğüne dikkat çeken uzmanlar, aile öyküsü bulunan kişilerde kontrollerin daha erken yaşlarda başlamasının önem taşıdığını belirtti.Neden arttığı hala bilinmiyorBilim insanları, genç yaşlarda görülen vakalardaki artışın kesin nedenini henüz belirleyebilmiş değil. Araştırmacılar; beslenme alışkanlıkları, yaşam tarzındaki değişimler, obezite oranlarının yükselmesi ve bağırsak mikrobiyomunu etkileyen çevresel faktörlerin artışta rol oynayabileceğini değerlendiriyor.Ancak mevcut veriler, tek bir nedenin bu yükselişi açıklamak için yeterli olmadığını gösteriyor.

