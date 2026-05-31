Arda Güler sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi
Sputnik Türkiye
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi. 31.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-31T22:03+0300
22:02 31.05.2026 (güncellendi: 22:03 31.05.2026)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu Arda Güler oldu
UEFA'dan yapılan açıklamada, Arda Güler'in Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla ilgili şunlar aktarıldı:
Ekim ayında Real Madrid'in Juventus'a karşı lig aşamasındaki galibiyetinde itici güç olarak öne çıktı ve takımının orta sahasına getirdiği kontrol ve yaratıcılık sayesinde o gece maçın oyuncusu ödülünü kazandı.
Şampiyonlar Lig'inde bu sezon 2 golünü de çeyrek finalde Bayern Münih ile oynanan maçta atan 21 yaşındaki milli futbolcu 4 golün de pasını veren isim oldu.
Kvaratskhelia sezonunun futbolcusu seçildi
Paris Saint-Germain'in Gürcü futbolcusu Khvicha Kvaratskhelia, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun oyuncusu seçildi.
Bu sezon Paris Saint-Germain ile 48 maça çıkan 25 yaşındaki sol kanat 19 gol kaydetti.
Sezonun en iyi 11'i açıklandı
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'ini açıkladı.
Sezonu şampiyon tamamlayan Paris Saint-Germain'den 5, finalist Arsenal'dan 3, Bayern Münih'ten 2 ve Atletico Madrid'den 1 futbolcu bulunduğu sezonun en iyi 11'inde yer alan futbolcular şunlar:
Kaleci: David Raya (Arsenal)
Defans: Marcos Llorente (Atletico Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel (Arsenal), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
Orta saha: Michael Olise (Bayern Münih), Declan Rice (Arsenal), Vitinha (Paris Saint-Germain), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)
Forvet: Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain), Harry Kane (Bayern Münih)