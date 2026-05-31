Arda Güler sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi. 31.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-31T22:02+0300

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu Arda Güler olduUEFA'dan yapılan açıklamada, Arda Güler'in Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla ilgili şunlar aktarıldı:Şampiyonlar Lig'inde bu sezon 2 golünü de çeyrek finalde Bayern Münih ile oynanan maçta atan 21 yaşındaki milli futbolcu 4 golün de pasını veren isim oldu.Kvaratskhelia sezonunun futbolcusu seçildiParis Saint-Germain'in Gürcü futbolcusu Khvicha Kvaratskhelia, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun oyuncusu seçildi.Bu sezon Paris Saint-Germain ile 48 maça çıkan 25 yaşındaki sol kanat 19 gol kaydetti.Sezonun en iyi 11'i açıklandıUEFA, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'ini açıkladı.Sezonu şampiyon tamamlayan Paris Saint-Germain'den 5, finalist Arsenal'dan 3, Bayern Münih'ten 2 ve Atletico Madrid'den 1 futbolcu bulunduğu sezonun en iyi 11'inde yer alan futbolcular şunlar:

