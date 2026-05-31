Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260531/arda-guler-sezonun-en-iyi-cikis-yapan-oyuncusu-secildi-1106143200.html
Arda Güler sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi
Arda Güler sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi
Sputnik Türkiye
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi. 31.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-31T22:02+0300
2026-05-31T22:03+0300
spor
arda güler
uefa
uefa şampiyonlar ligi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105047106_0:153:2912:1791_1920x0_80_0_0_fb88a053b5600ff8e99fd1593e13e51d.jpg
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu Arda Güler olduUEFA'dan yapılan açıklamada, Arda Güler'in Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla ilgili şunlar aktarıldı:Şampiyonlar Lig'inde bu sezon 2 golünü de çeyrek finalde Bayern Münih ile oynanan maçta atan 21 yaşındaki milli futbolcu 4 golün de pasını veren isim oldu.Kvaratskhelia sezonunun futbolcusu seçildiParis Saint-Germain'in Gürcü futbolcusu Khvicha Kvaratskhelia, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun oyuncusu seçildi.Bu sezon Paris Saint-Germain ile 48 maça çıkan 25 yaşındaki sol kanat 19 gol kaydetti.Sezonun en iyi 11'i açıklandıUEFA, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'ini açıkladı.Sezonu şampiyon tamamlayan Paris Saint-Germain'den 5, finalist Arsenal'dan 3, Bayern Münih'ten 2 ve Atletico Madrid'den 1 futbolcu bulunduğu sezonun en iyi 11'inde yer alan futbolcular şunlar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260531/toprak-razgatlioglu-motogpnin-italyadaki-sprint-yarisinda-kaza-yapti-17-oldu-1106138736.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105047106_160:0:2752:1944_1920x0_80_0_0_6d035729c25beeba693ee8906207681b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
arda güler, uefa, uefa şampiyonlar ligi
arda güler, uefa, uefa şampiyonlar ligi

Arda Güler sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi

22:02 31.05.2026 (güncellendi: 22:03 31.05.2026)
© AA / Halil SağırkayaReal Madrid oyuncusu Arda Güler
Real Madrid oyuncusu Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2026
© AA / Halil Sağırkaya
Abone ol
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu Arda Güler oldu
UEFA'dan yapılan açıklamada, Arda Güler'in Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla ilgili şunlar aktarıldı:

Ekim ayında Real Madrid'in Juventus'a karşı lig aşamasındaki galibiyetinde itici güç olarak öne çıktı ve takımının orta sahasına getirdiği kontrol ve yaratıcılık sayesinde o gece maçın oyuncusu ödülünü kazandı.

Şampiyonlar Lig'inde bu sezon 2 golünü de çeyrek finalde Bayern Münih ile oynanan maçta atan 21 yaşındaki milli futbolcu 4 golün de pasını veren isim oldu.

Kvaratskhelia sezonunun futbolcusu seçildi

Paris Saint-Germain'in Gürcü futbolcusu Khvicha Kvaratskhelia, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun oyuncusu seçildi.
Bu sezon Paris Saint-Germain ile 48 maça çıkan 25 yaşındaki sol kanat 19 gol kaydetti.

Sezonun en iyi 11'i açıklandı

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'ini açıkladı.
Sezonu şampiyon tamamlayan Paris Saint-Germain'den 5, finalist Arsenal'dan 3, Bayern Münih'ten 2 ve Atletico Madrid'den 1 futbolcu bulunduğu sezonun en iyi 11'inde yer alan futbolcular şunlar:
Kaleci: David Raya (Arsenal)
Defans: Marcos Llorente (Atletico Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel (Arsenal), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
Orta saha: Michael Olise (Bayern Münih), Declan Rice (Arsenal), Vitinha (Paris Saint-Germain), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)
Forvet: Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain), Harry Kane (Bayern Münih)
Toprak Razgatlıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2026
SPOR
Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'nin İtalya'daki sprint yarışında kaza yaptı: 17. oldu
15:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала