Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'nin İtalya'daki sprint yarışında kaza yaptı: 17. oldu
Sputnik Türkiye
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 7. etabındaki İtalya Grand Prix sprint yarışında 17. oldu. Akşam saatlerinde basına... 31.05.2026, Sputnik Türkiye
Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'nin İtalya'daki sprint yarışında kaza yaptı ve 17. sırada tamamladı.Floransa kentindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'nde 23 tur üzerinden gerçekleşecek yarışın sprint turunda, 19:28.408'lik derece elde eden Trackhouse takımının İspanyol sürücüsü Raul Fernandez birinci sırayı aldı. Prima Pramac Yamaha adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını 17. sırada bitirdi.Motorsport'a konuşan Razgatlıoğlu kazanın kendi hatasından kaynaklanmadığını, ön yükseklik aygıtının (ride height device) olması gerektiği gibi devreden çıkmaması nedeniyle düzlükte ön tekerleğin kilitlendiğini belirtti. Michelin ön lastiklerine hâlâ alışmaya çalıştığını söyleyen sporcu, kazanın ardından hissettiği hayal kırıklığını şu sözlerle aktardıMotoGP'de yarışan ilk Türk sporcusu, Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.İtalya Grand Prix'si yarın TSİ 15.00'te koşulacak.Bugün gerçekleştirilen sıralama turunda kaza yapan milli sporcu, yarın koşulacak yarışa 20. sırada başlayacak.
