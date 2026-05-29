Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/piyasalarda-son-durum-altinin-grami-yukseldi-dolar-gune-yatay-basladi-petrolde-dusus-kaydedildi-1106099496.html
Piyasalarda son durum: Altının gramı yükseldi, dolar güne yatay başladı, petrolde düşüş kaydedildi
Piyasalarda son durum: Altının gramı yükseldi, dolar güne yatay başladı, petrolde düşüş kaydedildi
Sputnik Türkiye
Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 670 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili, düne göre düşüşle 91,54 dolardan işlem görüyor... 29.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-29T10:50+0300
2026-05-29T10:50+0300
ekonomi̇
altın
gram altın
dolar/tl
brent petrolün varil fiyatı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102368190_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a59a4542bbb94317267f90bcb31bae7f.jpg
Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 670 liradan işlem görüyor.Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 6 bin 630 liradan tamamladı.Güne artışla başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 6 bin 670 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 30 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 913 liradan satılıyor.Altının onsu yüzde 0,5 değer kazancıyla 4 bin 518 dolardan işlem görüyor.Petrolde düne göre düşüşBrent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 91,54 dolardan işlem görüyor.Dün 95,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,70 dolardan tamamladı.Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 10.08 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,26 azalarak 91,54​​​​​​​ dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,54 dolardan alıcı buldu.Dolarda son durumDolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 45,8980 seviyesinden işlem görüyor.Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 45,8790'dan tamamladı.Dolar/TL saat 09.15 itibarıyla yatay seyirle 45,8980'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 53,4910'dan ve sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 61,7300'dan satılıyor.Dolar endeksi yeni günde yüzde 0,1 yükselişle 99 seviyesinde bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/maliye-unlu-modacilari-mercek-altina-aldi-500-milyon-liralik-kayit-disi-gelir-1106097101.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102368190_251:0:1451:900_1920x0_80_0_0_6b348406b2a707e3985abc2805f8e39c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
altın, gram altın, dolar/tl, brent petrolün varil fiyatı
altın, gram altın, dolar/tl, brent petrolün varil fiyatı

Piyasalarda son durum: Altının gramı yükseldi, dolar güne yatay başladı, petrolde düşüş kaydedildi

10:50 29.05.2026
altın ve gümüş
altın ve gümüş - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2026
Abone ol
Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 670 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili, düne göre düşüşle 91,54 dolardan işlem görüyor. Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 45,8980 seviyesinden işlem görüyor.
Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 670 liradan işlem görüyor.
Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 6 bin 630 liradan tamamladı.
Güne artışla başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 6 bin 670 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 30 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 913 liradan satılıyor.
Altının onsu yüzde 0,5 değer kazancıyla 4 bin 518 dolardan işlem görüyor.

Petrolde düne göre düşüş

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 91,54 dolardan işlem görüyor.
Dün 95,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,70 dolardan tamamladı.
Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 10.08 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,26 azalarak 91,54​​​​​​​ dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,54 dolardan alıcı buldu.

Dolarda son durum

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 45,8980 seviyesinden işlem görüyor.
Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 45,8790'dan tamamladı.
Dolar/TL saat 09.15 itibarıyla yatay seyirle 45,8980'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 53,4910'dan ve sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 61,7300'dan satılıyor.
Dolar endeksi yeni günde yüzde 0,1 yükselişle 99 seviyesinde bulunuyor.
Dikiş - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2026
EKONOMİ
Maliye ünlü modacıları mercek altına aldı: 500 milyon liralık kayıt dışı gelir
09:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала