Piyasalarda son durum: Altının gramı yükseldi, dolar güne yatay başladı, petrolde düşüş kaydedildi
Sputnik Türkiye
Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 670 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili, düne göre düşüşle 91,54 dolardan işlem görüyor... 29.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-29T10:50+0300
Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 670 liradan işlem görüyor.Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 6 bin 630 liradan tamamladı.Güne artışla başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 6 bin 670 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 30 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 913 liradan satılıyor.Altının onsu yüzde 0,5 değer kazancıyla 4 bin 518 dolardan işlem görüyor.Petrolde düne göre düşüşBrent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 91,54 dolardan işlem görüyor.Dün 95,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,70 dolardan tamamladı.Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 10.08 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,26 azalarak 91,54 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,54 dolardan alıcı buldu.Dolarda son durumDolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 45,8980 seviyesinden işlem görüyor.Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 45,8790'dan tamamladı.Dolar/TL saat 09.15 itibarıyla yatay seyirle 45,8980'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 53,4910'dan ve sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 61,7300'dan satılıyor.Dolar endeksi yeni günde yüzde 0,1 yükselişle 99 seviyesinde bulunuyor.
