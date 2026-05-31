Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260531/abd-avustralyaya-kullanilmis-denizaltilari-verecek-1106137965.html
ABD, Avustralya'ya kullanılmış denizaltıları verecek
ABD, Avustralya'ya kullanılmış denizaltıları verecek
Sputnik Türkiye
ABD ile Avustralya arasındaki nükleer denizaltı anlaşmasında dikkat çeken bir değişikliğe gidildi. Canberra yönetimi, daha önce planlanan yeni üretim... 31.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-31T17:04+0300
2026-05-31T17:04+0300
savunma
abd
avustralya
virginia
i̇ngiltere
denizaltı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103417/88/1034178872_0:356:3000:2044_1920x0_80_0_0_dde8e6bf1212398d0912621b74e8ee3b.jpg
ABD, Avustralya ve İngiltere arasında yürütülen nükleer denizaltı programında teslimat planı değişti.Yapılan açıklamaya göre Avustralya'ya verilmesi planlanan üç Virginia sınıfı nükleer denizaltının tamamı ABD Donanması'nın hizmetteki filosundan seçilecek. Daha önce Avustralya'nın iki kullanılmış ve bir yeni üretim denizaltı alması öngörülüyordu.Kararın arkasında maliyet hesabı varKarar, Singapur'da düzenlenen güvenlik ve savunma zirvesi Shangri-La Diyaloğu kapsamında bir araya gelen ABD, Avustralya ve İngiltere savunma yetkilileri tarafından duyuruldu.Avustralya Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Richard Marles, değişikliğin programı daha sade hale getireceğini ve maliyet avantajı sağlayacağını söyledi.Marles, aynı model denizaltıların kullanılmasının eğitim, bakım ve operasyon süreçlerini kolaylaştıracağını belirtti.ABD üretim baskısıyla karşı karşıyaKarar, ABD'nin yeni denizaltı üretiminde yaşadığı zorlukların gölgesinde geldi.ABD Donanması'nın envanterinde 24 Virginia sınıfı denizaltı bulunurken, Amerikan tersanelerinin yıllık üretim hedeflerine ulaşmakta zorlandığı belirtiliyor. Öte yandan ABD'de bazı çevreler, Washington'un kendi donanmasının ihtiyaçları tam olarak karşılanmadan Avustralya'ya nükleer denizaltı vermesini eleştiriyor.ABD, İngiltere ve Avustralya arasında 2021 yılında kurulan güvenlik ortaklığı kapsamında Avustralya'nın önümüzdeki 15 yıl içinde en az üç nükleer enerjili denizaltı teslim alması planlanıyor. Programın toplam maliyetinin ise önümüzdeki 30 yılda 235 milyar dolara kadar ulaşabileceği öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260531/rus-ordusu-ukraynadaki-enerji-ve-ulasim-altyapi-tesislerini-vurdu-1106136572.html
avustralya
virginia
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103417/88/1034178872_0:75:3000:2325_1920x0_80_0_0_ad6c2d832cfdd98a40f9b4d9a988dec3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, avustralya, virginia, i̇ngiltere, denizaltı
abd, avustralya, virginia, i̇ngiltere, denizaltı

ABD, Avustralya'ya kullanılmış denizaltıları verecek

17:04 31.05.2026
© US Navy photoUS Navy Virginia-class attack submarine SSN 774 USS Virginia (US Navy photo)
US Navy Virginia-class attack submarine SSN 774 USS Virginia (US Navy photo) - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2026
© US Navy photo
Abone ol
ABD ile Avustralya arasındaki nükleer denizaltı anlaşmasında dikkat çeken bir değişikliğe gidildi. Canberra yönetimi, daha önce planlanan yeni üretim denizaltılar yerine ABD Donanması'nın aktif envanterindeki kullanılmış denizaltıları teslim alacak.
ABD, Avustralya ve İngiltere arasında yürütülen nükleer denizaltı programında teslimat planı değişti.
Yapılan açıklamaya göre Avustralya'ya verilmesi planlanan üç Virginia sınıfı nükleer denizaltının tamamı ABD Donanması'nın hizmetteki filosundan seçilecek. Daha önce Avustralya'nın iki kullanılmış ve bir yeni üretim denizaltı alması öngörülüyordu.

Kararın arkasında maliyet hesabı var

Karar, Singapur'da düzenlenen güvenlik ve savunma zirvesi Shangri-La Diyaloğu kapsamında bir araya gelen ABD, Avustralya ve İngiltere savunma yetkilileri tarafından duyuruldu.
Avustralya Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Richard Marles, değişikliğin programı daha sade hale getireceğini ve maliyet avantajı sağlayacağını söyledi.
Marles, aynı model denizaltıların kullanılmasının eğitim, bakım ve operasyon süreçlerini kolaylaştıracağını belirtti.

ABD üretim baskısıyla karşı karşıya

Karar, ABD'nin yeni denizaltı üretiminde yaşadığı zorlukların gölgesinde geldi.
ABD Donanması'nın envanterinde 24 Virginia sınıfı denizaltı bulunurken, Amerikan tersanelerinin yıllık üretim hedeflerine ulaşmakta zorlandığı belirtiliyor. Öte yandan ABD'de bazı çevreler, Washington'un kendi donanmasının ihtiyaçları tam olarak karşılanmadan Avustralya'ya nükleer denizaltı vermesini eleştiriyor.
ABD, İngiltere ve Avustralya arasında 2021 yılında kurulan güvenlik ortaklığı kapsamında Avustralya'nın önümüzdeki 15 yıl içinde en az üç nükleer enerjili denizaltı teslim alması planlanıyor. Programın toplam maliyetinin ise önümüzdeki 30 yılda 235 milyar dolara kadar ulaşabileceği öngörülüyor.
Kinjal füze sistemleriyle donatılan MiG-31 avcı uçakları - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu, Ukrayna’daki enerji ve ulaşım altyapı tesislerini vurdu
13:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала