ABD, Avustralya'ya kullanılmış denizaltıları verecek
ABD ile Avustralya arasındaki nükleer denizaltı anlaşmasında dikkat çeken bir değişikliğe gidildi. Canberra yönetimi, daha önce planlanan yeni üretim... 31.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-31T17:04+0300
ABD, Avustralya ve İngiltere arasında yürütülen nükleer denizaltı programında teslimat planı değişti.Yapılan açıklamaya göre Avustralya'ya verilmesi planlanan üç Virginia sınıfı nükleer denizaltının tamamı ABD Donanması'nın hizmetteki filosundan seçilecek. Daha önce Avustralya'nın iki kullanılmış ve bir yeni üretim denizaltı alması öngörülüyordu.Kararın arkasında maliyet hesabı varKarar, Singapur'da düzenlenen güvenlik ve savunma zirvesi Shangri-La Diyaloğu kapsamında bir araya gelen ABD, Avustralya ve İngiltere savunma yetkilileri tarafından duyuruldu.Avustralya Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Richard Marles, değişikliğin programı daha sade hale getireceğini ve maliyet avantajı sağlayacağını söyledi.Marles, aynı model denizaltıların kullanılmasının eğitim, bakım ve operasyon süreçlerini kolaylaştıracağını belirtti.ABD üretim baskısıyla karşı karşıyaKarar, ABD'nin yeni denizaltı üretiminde yaşadığı zorlukların gölgesinde geldi.ABD Donanması'nın envanterinde 24 Virginia sınıfı denizaltı bulunurken, Amerikan tersanelerinin yıllık üretim hedeflerine ulaşmakta zorlandığı belirtiliyor. Öte yandan ABD'de bazı çevreler, Washington'un kendi donanmasının ihtiyaçları tam olarak karşılanmadan Avustralya'ya nükleer denizaltı vermesini eleştiriyor.ABD, İngiltere ve Avustralya arasında 2021 yılında kurulan güvenlik ortaklığı kapsamında Avustralya'nın önümüzdeki 15 yıl içinde en az üç nükleer enerjili denizaltı teslim alması planlanıyor. Programın toplam maliyetinin ise önümüzdeki 30 yılda 235 milyar dolara kadar ulaşabileceği öngörülüyor.
