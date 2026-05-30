Ukrayna’da seferberlik uygulamalarının sıkılaştırılması gündemde
Sputnik Türkiye
Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Solomiya Bobrovska, seferberlikten kaçtığı gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik düzenlemelerin... 30.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-30T17:39+0300
Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada Milletvekili Solomiya Bobrovska yaptığı açıklamada, ülkede yürürlükte olan seferberlik sürecine ilişkin yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını ve özellikle seferberlikten kaçtığı gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik uygulamaların sıkılaştırılmasının gündemde olduğunu söyledi.Bobrovska, diğer bazı milletvekilleriyle birlikte, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne personel temini ve seferberlik mekanizmasının reformuna dair somut teklifleri Savunma Bakanlığı ve ilgili askeri kurumlardan beklediklerini belirtti.Bobrovska, “Seferberlik süreci, bugün haklarında arama kararı bulunanlar için oldukça zorlayıcı olacak, ancak başka bir çıkış yolu görmüyoruz. Kişi, öncelikle gönüllü ve uzlaşmacı bir yaklaşımla teşvik edilmeli; bu mümkün olmadığında ise devlet, askeri hizmet yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla belirli yaptırım ve zorlayıcı tedbirler uygulamak durumunda kalabilir” ifadelerini kullandı.Ukrayna yönetimi, son dönemde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin personel ihtiyacının karşılanması konusunda ciddi zorluklar yaşıyor. İnternet ortamında, güvenlik birimlerinin seferberlik sürecine ilişkin sert uygulamaları ve bu kapsamda gözaltına alınan kişilerin araçlarla zorla götürüldüğünü gösteren çeşitli görüntüler yer alıyor. Ayrıca ülkede askerlik çağına gelen bazı kişilerin yasa dışı yollarla ülke dışına çıkmaya çalıştığı, askeri kayıt bürolarına yönelik kundaklama girişimlerinde bulunduğu ve yakalanmamak için evlerinden çıkmaktan kaçındığına ilişkin haber ve paylaşımlar da kamuoyuna yansıyor.
