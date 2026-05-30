https://anlatilaninotesi.com.tr/20260530/tanesi-50-liraya-satilan-zeytin-icin-bakanlik-harekete-gecti-saticiya-ceza-kesildi-1106119289.html
Tanesi 50 liraya satılan zeytin için bakanlık harekete geçti: Satıcıya ceza kesildi
Tanesi 50 liraya satılan zeytin için bakanlık harekete geçti: Satıcıya ceza kesildi
Sputnik Türkiye
İzmir'in Selçuk ilçesinde bir işletmenin zeytinin tanesini 50 lira, kilosunu ise 1000 liradan satışa sunduğunun ortaya çıkmasının ardından Ticaret Bakanlığı... 30.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-30T09:16+0300
2026-05-30T09:16+0300
2026-05-30T09:16+0300
türki̇ye
zeytin
ticaret bakanlığı
i̇zmir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1e/1106119133_0:75:603:414_1920x0_80_0_0_9447ea9b662954cbe7a7159d0be860db.jpg
İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmenin zeytinin tanesini 50 lira, kilosunu ise 1000 liradan satışa sunduğuna ilişkin haberlerin kamuoyuna yansımasının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu satışlarla ilgili derhal inceleme başlatıldığı bildirildi.Denetimlerde kanuna aykırılık tespit edildiYürütülen araştırmalar sonucunda işletmenin Şirince Mahallesi'nde faaliyet gösterdiği belirlendi. Ardından İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından işletmede denetim gerçekleştirildi.Denetimlerde satışa sunulan dört farklı üründe, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırılıklar tespit edildiği açıklandı.İdari para cezası uygulandıTespit edilen aykırılıklar nedeniyle işletme hakkında idari para cezası uygulandığı bildirildi.Bakanlık açıklamasında, tüketici haklarının korunması ve piyasalarda adil rekabet ortamının sağlanması amacıyla denetimlerin sürdürüleceği vurgulandı.İşletmeyle ilgili süreç yalnızca idari para cezasıyla sınırlı kalmadı.Ticaret Bakanlığı, dosyanın ayrıca haksız fiyat artışı mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.Kurulun yapacağı inceleme sonucunda işletme hakkında ek yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına karar verilecek.Bakanlıktan tüketici vurgusuTicaret Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Medyada İzmir’de bir satıcı tarafından, zeytinin tanesinin 50 lira, kilosunun ise bin liradan satışa sunulduğuna ilişkin yer alan haberler üzerine Ticaret Bakanlığımızca derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan araştırmada söz konusu satıcının İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Mahallesi’nde faaliyet gösterdiği tespit edilmiş; İzmir Ticaret İl Müdürlüğümüz ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, satışa sunulan 4 farklı üründe 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırılıklar belirlenmiştir. Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle satıcı hakkında idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca dosya, ürünlerin haksız fiyat artışı mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığımız Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin haklarını korumak, piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini sağlamak amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260530/bayram-donusu-yola-cikacaklar-dikkat-karayollarinda-son-durum-1106118454.html
türki̇ye
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1e/1106119133_0:18:603:470_1920x0_80_0_0_a9e583cba0f5f2bf1c9046bb5ce7cc0c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
zeytin, ticaret bakanlığı, i̇zmir
zeytin, ticaret bakanlığı, i̇zmir
Tanesi 50 liraya satılan zeytin için bakanlık harekete geçti: Satıcıya ceza kesildi
İzmir'in Selçuk ilçesinde bir işletmenin zeytinin tanesini 50 lira, kilosunu ise 1000 liradan satışa sunduğunun ortaya çıkmasının ardından Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı.
İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmenin zeytinin tanesini 50 lira, kilosunu ise 1000 liradan satışa sunduğuna ilişkin haberlerin kamuoyuna yansımasının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu satışlarla ilgili derhal inceleme başlatıldığı bildirildi.
Denetimlerde kanuna aykırılık tespit edildi
Yürütülen araştırmalar sonucunda işletmenin Şirince Mahallesi'nde faaliyet gösterdiği belirlendi. Ardından İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından işletmede denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde satışa sunulan dört farklı üründe, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırılıklar tespit edildiği açıklandı.
İdari para cezası uygulandı
Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle işletme hakkında idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Bakanlık açıklamasında, tüketici haklarının korunması ve piyasalarda adil rekabet ortamının sağlanması amacıyla denetimlerin sürdürüleceği vurgulandı.
İşletmeyle ilgili süreç yalnızca idari para cezasıyla sınırlı kalmadı.
Ticaret Bakanlığı, dosyanın ayrıca haksız fiyat artışı mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.
Kurulun yapacağı inceleme sonucunda işletme hakkında ek yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına karar verilecek.
Bakanlıktan tüketici vurgusu
Ticaret Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Medyada İzmir’de bir satıcı tarafından, zeytinin tanesinin 50 lira, kilosunun ise bin liradan satışa sunulduğuna ilişkin yer alan haberler üzerine Ticaret Bakanlığımızca derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan araştırmada söz konusu satıcının İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Mahallesi’nde faaliyet gösterdiği tespit edilmiş; İzmir Ticaret İl Müdürlüğümüz ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, satışa sunulan 4 farklı üründe 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırılıklar belirlenmiştir. Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle satıcı hakkında idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca dosya, ürünlerin haksız fiyat artışı mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığımız Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin haklarını korumak, piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini sağlamak amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."