https://anlatilaninotesi.com.tr/20260530/tanesi-50-liraya-satilan-zeytin-icin-bakanlik-harekete-gecti-saticiya-ceza-kesildi-1106119289.html

Tanesi 50 liraya satılan zeytin için bakanlık harekete geçti: Satıcıya ceza kesildi

Tanesi 50 liraya satılan zeytin için bakanlık harekete geçti: Satıcıya ceza kesildi

Sputnik Türkiye

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir işletmenin zeytinin tanesini 50 lira, kilosunu ise 1000 liradan satışa sunduğunun ortaya çıkmasının ardından Ticaret Bakanlığı... 30.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-30T09:16+0300

2026-05-30T09:16+0300

2026-05-30T09:16+0300

türki̇ye

zeytin

ticaret bakanlığı

i̇zmir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1e/1106119133_0:75:603:414_1920x0_80_0_0_9447ea9b662954cbe7a7159d0be860db.jpg

İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmenin zeytinin tanesini 50 lira, kilosunu ise 1000 liradan satışa sunduğuna ilişkin haberlerin kamuoyuna yansımasının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu satışlarla ilgili derhal inceleme başlatıldığı bildirildi.Denetimlerde kanuna aykırılık tespit edildiYürütülen araştırmalar sonucunda işletmenin Şirince Mahallesi'nde faaliyet gösterdiği belirlendi. Ardından İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından işletmede denetim gerçekleştirildi.Denetimlerde satışa sunulan dört farklı üründe, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırılıklar tespit edildiği açıklandı.İdari para cezası uygulandıTespit edilen aykırılıklar nedeniyle işletme hakkında idari para cezası uygulandığı bildirildi.Bakanlık açıklamasında, tüketici haklarının korunması ve piyasalarda adil rekabet ortamının sağlanması amacıyla denetimlerin sürdürüleceği vurgulandı.İşletmeyle ilgili süreç yalnızca idari para cezasıyla sınırlı kalmadı.Ticaret Bakanlığı, dosyanın ayrıca haksız fiyat artışı mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.Kurulun yapacağı inceleme sonucunda işletme hakkında ek yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına karar verilecek.Bakanlıktan tüketici vurgusuTicaret Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Medyada İzmir’de bir satıcı tarafından, zeytinin tanesinin 50 lira, kilosunun ise bin liradan satışa sunulduğuna ilişkin yer alan haberler üzerine Ticaret Bakanlığımızca derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan araştırmada söz konusu satıcının İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Mahallesi’nde faaliyet gösterdiği tespit edilmiş; İzmir Ticaret İl Müdürlüğümüz ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, satışa sunulan 4 farklı üründe 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırılıklar belirlenmiştir. Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle satıcı hakkında idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca dosya, ürünlerin haksız fiyat artışı mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığımız Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin haklarını korumak, piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini sağlamak amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260530/bayram-donusu-yola-cikacaklar-dikkat-karayollarinda-son-durum-1106118454.html

türki̇ye

i̇zmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zeytin, ticaret bakanlığı, i̇zmir