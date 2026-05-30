Bayram sonrası hızlanacak: 81 ilde binin üzerinde dosya incelemeye alınacak
Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar, Kurban Bayramı tatilinin... 30.05.2026, Sputnik Türkiye
Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar, Kurban Bayramı tatilinin ardından yeniden hız kazanacak. Yeni dosyaların da eklenmesiyle birlikte 81 ilde bini aşkın faili meçhul dosyanın yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.
Adalet ve İçişleri bakanlıklarının ortak çalışmasıyla yürütülen faili meçhul dosyaların aydınlatılması sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor.
Edinilen bilgilere göre, Kurban Bayramı tatilinin ardından çalışmaların yeniden hızlandırılması planlanıyor. Daha önce 75 ilde, 693 maktulün yer aldığı 638 dosya yeniden incelemeye alınmıştı.
Yeni dosyaların da eklenmesiyle birlikte Türkiye genelindeki tüm illeri kapsayan çalışmada, bini aşkın dosyanın raftan indirileceği belirtiliyor.
Nadira Kadirova dosyası yeniden i̇ncelenecek
Türkiye gazetesinin haberine göre, yeniden değerlendirmeye alınacak dosyalar arasında, Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova'nın ölümü de bulunuyor.
2015 yılında Türkiye'ye yerleşen Kadirova, 23 Eylül 2019 tarihinde Ankara'daki evinde ölü bulunmuştu. Ankara Emniyet Müdürlüğü olayın ardından ölümün "silahla gerçekleştirilmiş bir intihar" olduğunu açıklamıştı.
Dosyanın yeni süreç kapsamında tekrar ele alınacağı öğrenildi.
Yeldana Kaharman dosyası da listede
İnceleme kapsamına alınması beklenen bir diğer dosya ise Kazakistan uyruklu Yeldana Kaharman'ın ölümü oldu.
Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi olan ve Elazığ'da yayın yapan Kanal 23 televizyonunda muhabir ile program sunucusu olarak görev yapan Kaharman, 2019 yılında evinde asılı halde ölü bulunmuştu.
Olay kayıtlara intihar olarak geçmişti. Ancak dosyanın yeniden değerlendirilmesi planlanıyor.
Burak Oğraş dosyası da gündemde
Listede yer alan dikkat çekici dosyalardan biri de Burak Oğraş'ın ölümü.
Burak Oğraş, 2011 yılında Antalya'daki bir otelin lojmanında hayatını kaybetmişti. Olay ilk aşamada yüksekten düşme ya da intihar şüphesiyle kayıtlara geçmişti.
Ancak 2019 yılında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine hazırlanan adli raporlarda, Oğraş'ın intihar etmediği ve bir kişi ya da kişiler tarafından aşağı atılarak öldürülmüş olma ihtimalinin çok yüksek olduğu değerlendirmesine yer verilmişti.