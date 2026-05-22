Prens Andrew soruşturmasında skandal gelişme: Cinsel suçlar da dosyaya eklendi

İngiliz Kraliyet Ailesi üyesi Andrew Windsor hakkında yürütülen 'kamu görevinde usulsüzlük' soruşturmasına cinsel suç iddiaları da dahil edildi. 19 Şubat'ta...

İngiltere’yi sarsan kraliyet skandalında Andrew Mountbatten-Windsor (Prens Andrew) hakkındaki yasal süreç yeni bir boyuta taşındı. Thames Valley Polis Teşkilatı (TVP), 19 Şubat tarihinde kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle tutuklanan ve ardından soruşturma kapsamında serbest bırakılan Prens Andrew hakkındaki resmi tahkikata cinsel suç iddiaları ve taciz suçlamalarının da entegre edildiğini duyurdu. Thames Valley Polisi Başkomiser Yardımcısı Oliver Wright, davanın çok boyutlu yapısına dikkat çekerek, deneyimli dedektiflerin halktan gelen ihbarlar dahil tüm veri akışını titizlikle elediğini açıkladı."Kamu görevinde usulsüzlük, mali suistimalden cinsel tacize kadar çok farklı biçimler alabilen karmaşık bir suçtur. Tüm makul soruşturma yollarını, nereye götürürse götürsün incelemeye kararlıyız."— Oliver Wright, TVP Başkomiser YardımcısıJeffrey Epstein ve Buckingham Sarayı bağlantısı mercek altındaKraliyet unvanları daha önce elinden alınan Andrew Mountbatten-Windsor, 2001 ile 2011 yılları arasında Birleşik Krallık’ın uluslararası ticaret ve yatırım özel temsilcisi olarak resmi görevde bulunmuştu. Andrew, çocuk istismarı suçundan hüküm giyen milyarder Jeffrey Epstein ile olan tartışmalı arkadaşlığı basına yansıyınca bu görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Güncel soruşturmada masaya yatırılan en ağır dosyalardan biri; 2010 yılında Epstein tarafından Prens Andrew ile cinsel ilişkiye girmek üzere Royal Lodge malikanesine gönderildiğini ve ardından kendisine Buckingham Sarayı'nda özel bir tur yaptırıldığını iddia eden kadının beyanlarından oluşuyor. Kadının avukatı Brad Edwards, BBC’ye yaptığı açıklamada müvekkilinin o tarihte 20'li yaşlarında olduğunu belirtti. Emniyet güçleri, mağdur kadının anonim kalma hakkına saygı gösterilerek ifadesinin alınması için yasal süreci başlattı.Hukuki engel: Prens Andrew kamu görevlisi sayılıyor mu?Hakkındaki tüm suçlamaları kesin bir dille reddeden Prens Andrew, cinsel suçlu Epstein ile ilişkilerinde yasa dışı hiçbir eylemde bulunmadığını savunuyor. Soruşturmayı yürüten dedektiflerin önündeki en büyük yasal zorluk ise iddiaların gerçekleştiği dönemde Andrew'un pozisyonunun yasal olarak bir "kamu görevi" tanımına girip girmediğini netleştirmek. Ancak emniyet kaynakları, kamu görevinde usulsüzlük maddesi hukuken işletilemese dahi, elde edilecek deliller ışığında diğer ayrı suçlara ilişkin kanıtlar üzerinden cinsel istismar soruşturmasının kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Emniyet, konu hakkında bilgisi olan tanıkların TVP çevrimiçi portalı üzerinden kendileriyle acilen iletişime geçmesini talep ediyor.

