Rusya Dışişleri: Batılı liderlerin Ukrayna konusundaki söylemleri tutarsız

Rusya Dışişleri Bakanlığı, son bir buçuk yılda Batılı liderlerin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik açıklamalarında farklı yönelimler görüldüğünü belirterek, bu...

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batılı liderlerin Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne ilişkin açıklamalarının son bir buçuk yıl içinde değişkenlik gösterdiğini, bu durumun ise söz konusu ülkelerin Ukrayna politikasına yönelik yaklaşımlarının samimiyetine dair soru işaretleri doğurduğunu belirtti.Bakanlığın Telegram kanalında, NATO üyesi ülkelerin bazı liderlerinin geçmiş dönem açıklamalarından derlenen bir infografik yayınlandı. Çalışmada, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve diğer bazı Avrupalı liderlerin beyanlarından alıntılar yer aldı. Bakanlık, bu alıntıların, Ukrayna meselesine ilişkin yaklaşım ve önceliklerde zaman içinde farklılaşmalar yaşandığını gösterdiğini ifade etti.Balkanlığın açıklamasında, son dönemde NATO ülkelerinin temsilcilerinin bir yandan Rusya ile kalıcı barış hedefiyle müzakerelere başlanmasına yönelik çağrılarda bulunurken, diğer yandan Rusya’ya baskı uygulanması, Ukrayna’ya askeri destek sağlanması ve ‘zafer’ elde edilinceye kadar çatışmanın sürdürülmesine ilişkin mesajlar verdiğine dikkat çekildi.Bakanlık, bu çerçevede Avrupa ülkelerinin beyan ve adımlarının, Ukrayna krizinin diplomatik yollardan çözümüne etkileri bakımından değerlendirilmesinin önemini vurguladı.

