https://anlatilaninotesi.com.tr/20260530/rusya-disisleri-batili-liderlerin-ukrayna-konusundaki-soylemleri-tutarsiz-1106125260.html
Rusya Dışişleri: Batılı liderlerin Ukrayna konusundaki söylemleri tutarsız
Rusya Dışişleri: Batılı liderlerin Ukrayna konusundaki söylemleri tutarsız
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, son bir buçuk yılda Batılı liderlerin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik açıklamalarında farklı yönelimler görüldüğünü belirterek, bu... 30.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-30T16:39+0300
2026-05-30T16:39+0300
2026-05-30T16:42+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
batı
nato
ukrayna
rusya
ukrayna krizi
avrupa
telegram
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099936711_0:21:762:450_1920x0_80_0_0_893c04961800f2c9bbee8904edcabe02.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batılı liderlerin Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne ilişkin açıklamalarının son bir buçuk yıl içinde değişkenlik gösterdiğini, bu durumun ise söz konusu ülkelerin Ukrayna politikasına yönelik yaklaşımlarının samimiyetine dair soru işaretleri doğurduğunu belirtti.Bakanlığın Telegram kanalında, NATO üyesi ülkelerin bazı liderlerinin geçmiş dönem açıklamalarından derlenen bir infografik yayınlandı. Çalışmada, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve diğer bazı Avrupalı liderlerin beyanlarından alıntılar yer aldı. Bakanlık, bu alıntıların, Ukrayna meselesine ilişkin yaklaşım ve önceliklerde zaman içinde farklılaşmalar yaşandığını gösterdiğini ifade etti.Balkanlığın açıklamasında, son dönemde NATO ülkelerinin temsilcilerinin bir yandan Rusya ile kalıcı barış hedefiyle müzakerelere başlanmasına yönelik çağrılarda bulunurken, diğer yandan Rusya’ya baskı uygulanması, Ukrayna’ya askeri destek sağlanması ve ‘zafer’ elde edilinceye kadar çatışmanın sürdürülmesine ilişkin mesajlar verdiğine dikkat çekildi.Bakanlık, bu çerçevede Avrupa ülkelerinin beyan ve adımlarının, Ukrayna krizinin diplomatik yollardan çözümüne etkileri bakımından değerlendirilmesinin önemini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/putin-kazakistanla-gorusmelerden-memnunuz-nukleer-santral-iki-ulkeye-de-kazanc-saglayacak-1106110869.html
batı
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099936711_68:0:695:470_1920x0_80_0_0_b1197c21bd54b98debc467f068ca3926.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya dışişleri bakanlığı, batı, nato, ukrayna, rusya, ukrayna krizi, avrupa, telegram
rusya dışişleri bakanlığı, batı, nato, ukrayna, rusya, ukrayna krizi, avrupa, telegram
Rusya Dışişleri: Batılı liderlerin Ukrayna konusundaki söylemleri tutarsız
16:39 30.05.2026 (güncellendi: 16:42 30.05.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, son bir buçuk yılda Batılı liderlerin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik açıklamalarında farklı yönelimler görüldüğünü belirterek, bu durumun söz konusu ülkelerin yaklaşımını değerlendirme gerekliliğine işaret etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batılı liderlerin Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne ilişkin açıklamalarının son bir buçuk yıl içinde değişkenlik gösterdiğini, bu durumun ise söz konusu ülkelerin Ukrayna politikasına yönelik yaklaşımlarının samimiyetine dair soru işaretleri doğurduğunu belirtti.
Bakanlığın Telegram kanalında, NATO üyesi ülkelerin bazı liderlerinin geçmiş dönem açıklamalarından derlenen bir infografik yayınlandı. Çalışmada, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve diğer bazı Avrupalı liderlerin beyanlarından alıntılar yer aldı. Bakanlık, bu alıntıların, Ukrayna meselesine ilişkin yaklaşım ve önceliklerde zaman içinde farklılaşmalar yaşandığını gösterdiğini ifade etti.
Balkanlığın açıklamasında, son dönemde NATO ülkelerinin temsilcilerinin bir yandan Rusya ile kalıcı barış hedefiyle müzakerelere başlanmasına yönelik çağrılarda bulunurken, diğer yandan Rusya’ya baskı uygulanması, Ukrayna’ya askeri destek sağlanması ve ‘zafer’ elde edilinceye kadar çatışmanın sürdürülmesine ilişkin mesajlar verdiğine dikkat çekildi.
Bakanlık, bu çerçevede Avrupa ülkelerinin beyan ve adımlarının, Ukrayna krizinin diplomatik yollardan çözümüne etkileri bakımından değerlendirilmesinin önemini vurguladı.