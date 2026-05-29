Putin: Kazakistan’la görüşmelerden memnunuz, nükleer santral iki ülkeye de kazanç sağlayacak

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan’la nükleer santral projesine ilişkin müzakerelerin sonuçlarından “memnun” olduklarını, finansman modelinin... 29.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-29T19:27+0300

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan’la yapılan son görüşmeleri değerlendirdi. Rus lider, Rusya’nın, özellikle nükleer enerji alanındaki işbirliği dahil olmak üzere, Kazakistan’la müzakerelerin sonuçlarından “memnun” olduğunu vurguladı.Putin, Kazakistan’da inşa edilmesi planlanan nükleer santrale ilişkin, sadece bir tesis kurmakla kalmayıp “yeni bir nükleer enerji sektörü” oluşturduklarını belirtti.“Rusya ve Kazakistan sadece bir nükleer santral inşa etmeyi planlamıyor, aynı zamanda bir endüstri yaratıyor” diyen Putin, projenin her iki taraf için de ekonomik açıdan karlı olacağını ifade etti.Finansman mekanizmasına da değinen Putin, nükleer santral yatırımının finansman modelini “standart bir uluslararası uygulama” olarak niteledi ve bu tür projelerde teknoloji sağlayan ülkenin kredi ve yatırım yoluyla sürece dahil olmasının dünya çapında yaygın olduğunu hatırlattı.Romanya’da bir insansız hava aracının (İHA) düşmesiyle ilgili iddialara da yanıt veren Putin, olayda muhtemelen “Ukrayna’ya ait bir dronun, elektronik harp sistemleri veya verilerdeki yetersizlik nedeniyle rotasından sapması” ihtimalinin söz konusu olabileceğini söyledi.AB’nin ilk refleksinin her İHA olayını Rusya’ya mal etmek olduğunu belirten Putin, “Avrupa Birliği’nde herhangi bir İHA göründüğünde ilk tepki onu ‘Rus dronu’ ilan etmek; sonra bunun böyle olmadığı ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.Putin, Romanya’ya düşen İHA’nın kime ait olduğu konusunda, “Uzman incelemesi yapılmadan hiç kimse bu dronun aidiyeti hakkında kesin konuşamaz” dedi.Rus lider, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i de eleştirerek, “Von der Leyen Romanya’da bulunmadı, sözde Rus dronunun enkazını da incelemedi” ifadesini kullandı.Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne yakınlaşma sürecini de değerlendiren Putin, Ukrayna’daki krizin, şu anda Ermenistan’la yaşananlara benzer bir durumla başladığını söyledi.Rus lider, Erivan’ın Avrasya Ekonomik Birliği'nden (AEB) çıkma kararı alması halinde, Rusya’nın Ermenistan’la entegrasyon süreçlerine ilişkin tüm ekonomik çalışmaları durdurmak zorunda kalacağını belirtti.Putin, aynı zamanda, Erivan’ın Avrupa Birliği’ne yakınlaşma yönünde alacağı herhangi bir ekonomik kararın, Moskova ile insani ilişkileri bozmayacağını vurguladı.Ukrayna ihtilafıyla ilgili olarak da, çatışmanın ne zaman sona ereceğine dair somut bir takvim vermenin, devam eden savaş koşullarında mümkün olmadığını söyleyen Putin, şu başlıkların altını çizdi: 🔸 Rusya’nın hava savunma sistemini güçlendirmesi gerekiyor ve ülke bunu yapıyor. 🔸 Rus birlikleri, özel askeri operasyon bölgesinde tüm yönlerde ilerliyor. 🔸 Rusya’nın Kiev bölgesine düzenlediği saldırı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Starobelsk’e yönelik saldırısına verilen bir yanıttı. 🔸 Avrupa medyasının Starobelsk’e yönelik saldırıyı görmezden gelmesinden dolayı gazetecilerin utanması gerekir.

