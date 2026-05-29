Ukrayna’ya ağır darbe: Bir günde 4 yerleşim birimde kontrol Rus ordusuna geçti

Özel askeri harekattaki hedeflerine kararlılıkla ilerleyen Rus ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta kontrolü altında tuttuğu toprakları da genişletiyor. 29.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-29T13:10+0300

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte dört yerleşim birimi birden Rus ordusunun kontrolüne geçti.Bakanlık, Harkov Bölgesi’nde Budarki ve Karaiçnoye ile Dnepropetrovsk Bölgesi’nde Novopodgornoye ve Leskoye köylerinin düşman güçlerden temizlendiğini bildirdi.Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu da paylaşan Bakanlık, söz konusu köylerle birlikte 23-29 Mayıs döneminde Rusya’nın kontrolüne geçen yerleşim birimi sayısının 10 olduğunu kaydetti.Açıklamada, Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği terör saldırılarına misilleme olarak yüksek hassasiyetli silahlarla bir yoğun ve 5 grup bombardımanı düzenlendiği bildirildi. Bombardımanlarda aşağıdaki tesislerin hedef alındığı belirtildi:Ukrayna ordusunun 8 bin 130 askeri etkisiz hale getirilirken çok sayıda tank dahil 121 zırhlı savaş aracı, 3 çoklu roketatarı, 55 topu ve 528 savaş arabası imha edildi.Rus hava savunma güçleri, düşmanın fırlattığı 44 güdümlü uçak bombası, 3 adet İngiltere yapımı Storm Shadow seyir füzesi, 3 adet Fransa yapımı SCALP uzun menzilli güdümlü uçak füzesi, 23 adet ABD yapımı HIMARSfüzesi ve 2 bin 628 uçak tipi İHA engellendi.Belousov, Novopodgorodnoye'nin önemini anlattı: ‘Cephede ilerlemenin önünü açtı’Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Dnepropetrovsk Bölgesi’ndeki Novopodgorodnoye köyünün özgürleştirilmesinin, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubunun tamamının ilerlemesi için koşullar yarattığını belirtti.Belousov, söz konusu grubun askerlerine gönderdiği kutlama mesajında şu ifadeyi kullandı:Rusya Savunma Bakanlığı, Dnepropetrovsk Bölgesi'ndeki Lesnoye yerleşim biriminin kontrol altına alınması sırasında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 10 kilometrekareden geniş bir alana yayılan tahkimat ve dayanak noktaları ağının temizlendiğini bildirdi.

