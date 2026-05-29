https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/ukraynaya-agir-darbe-bir-gunde-4-yerlesim-birimde-kontrol-rus-ordusuna-gecti-1106102612.html
Ukrayna’ya ağır darbe: Bir günde 4 yerleşim birimde kontrol Rus ordusuna geçti
Ukrayna’ya ağır darbe: Bir günde 4 yerleşim birimde kontrol Rus ordusuna geçti
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekattaki hedeflerine kararlılıkla ilerleyen Rus ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta kontrolü altında tuttuğu toprakları da genişletiyor. 29.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-29T12:44+0300
2026-05-29T12:44+0300
2026-05-29T13:10+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
harkov
dnepropetrovsk
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
storm shadow
storm shadow/scalp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085350853_0:152:3107:1900_1920x0_80_0_0_0db6de2daff5726c86d794e0811d2f14.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte dört yerleşim birimi birden Rus ordusunun kontrolüne geçti.Bakanlık, Harkov Bölgesi’nde Budarki ve Karaiçnoye ile Dnepropetrovsk Bölgesi’nde Novopodgornoye ve Leskoye köylerinin düşman güçlerden temizlendiğini bildirdi.Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu da paylaşan Bakanlık, söz konusu köylerle birlikte 23-29 Mayıs döneminde Rusya’nın kontrolüne geçen yerleşim birimi sayısının 10 olduğunu kaydetti.Açıklamada, Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği terör saldırılarına misilleme olarak yüksek hassasiyetli silahlarla bir yoğun ve 5 grup bombardımanı düzenlendiği bildirildi. Bombardımanlarda aşağıdaki tesislerin hedef alındığı belirtildi:Ukrayna ordusunun 8 bin 130 askeri etkisiz hale getirilirken çok sayıda tank dahil 121 zırhlı savaş aracı, 3 çoklu roketatarı, 55 topu ve 528 savaş arabası imha edildi.Rus hava savunma güçleri, düşmanın fırlattığı 44 güdümlü uçak bombası, 3 adet İngiltere yapımı Storm Shadow seyir füzesi, 3 adet Fransa yapımı SCALP uzun menzilli güdümlü uçak füzesi, 23 adet ABD yapımı HIMARSfüzesi ve 2 bin 628 uçak tipi İHA engellendi.Belousov, Novopodgorodnoye'nin önemini anlattı: ‘Cephede ilerlemenin önünü açtı’Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Dnepropetrovsk Bölgesi’ndeki Novopodgorodnoye köyünün özgürleştirilmesinin, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubunun tamamının ilerlemesi için koşullar yarattığını belirtti.Belousov, söz konusu grubun askerlerine gönderdiği kutlama mesajında şu ifadeyi kullandı:Rusya Savunma Bakanlığı, Dnepropetrovsk Bölgesi'ndeki Lesnoye yerleşim biriminin kontrol altına alınması sırasında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 10 kilometrekareden geniş bir alana yayılan tahkimat ve dayanak noktaları ağının temizlendiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/treni-havaya-ucuracakti-ukraynali-ajan-sucustu-yakaladi-1106100127.html
rusya
ukrayna
donbass
harkov
dnepropetrovsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085350853_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_2e04ee9a295f1d9a405cfc50a02bde0a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, harkov, dnepropetrovsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, storm shadow, storm shadow/scalp, himars
rusya, ukrayna, donbass, harkov, dnepropetrovsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, storm shadow, storm shadow/scalp, himars
Ukrayna’ya ağır darbe: Bir günde 4 yerleşim birimde kontrol Rus ordusuna geçti
12:44 29.05.2026 (güncellendi: 13:10 29.05.2026)
Özel askeri harekattaki hedeflerine kararlılıkla ilerleyen Rus ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta kontrolü altında tuttuğu toprakları da genişletiyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte dört yerleşim birimi birden Rus ordusunun kontrolüne geçti.
Bakanlık, Harkov Bölgesi’nde Budarki ve Karaiçnoye ile Dnepropetrovsk Bölgesi’nde Novopodgornoye ve Leskoye köylerinin düşman güçlerden temizlendiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu yerleşimlerin kontrol altına alınmasıyla Rus sivillerin güvenliği sağlama amacıyla oluşturma sürecinde olan tampon bölgenin genişlediğini vurguladı.
Daha önce Rusya Devlet BaşkanıVladimir Putin, Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır boyunca güvenlik amaçlı tampon bölgesi oluşturulmasına karar verildiğini, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin şu anda bu görev üzerinde çalıştığını ifade etmişti.
Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu da paylaşan Bakanlık, söz konusu köylerle birlikte 23-29 Mayıs döneminde Rusya’nın kontrolüne geçen yerleşim birimi sayısının 10 olduğunu kaydetti.
Açıklamada, Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği terör saldırılarına misilleme olarak yüksek hassasiyetli silahlarla bir yoğun ve 5 grup bombardımanı düzenlendiği bildirildi. Bombardımanlarda aşağıdaki tesislerin hedef alındığı belirtildi:
Ukrayna askeri sanayisi işletmeleri;
Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri;
Ukrayna ordusunun kullandığı kara ve deniz ulaşım altyapısı tesisleri;
Ukrayna ordusunun hava üsleri;
SİHA imalat, depolama ve fırlatma yerleri;
Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları.
Ukrayna ordusunun 8 bin 130 askeri etkisiz hale getirilirken çok sayıda tank dahil 121 zırhlı savaş aracı, 3 çoklu roketatarı, 55 topu ve 528 savaş arabası imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, düşmanın fırlattığı 44 güdümlü uçak bombası, 3 adet İngiltere yapımı Storm Shadow seyir füzesi, 3 adet Fransa yapımı SCALP uzun menzilli güdümlü uçak füzesi, 23 adet ABD yapımı HIMARSfüzesi ve 2 bin 628 uçak tipi İHA engellendi.
Belousov, Novopodgorodnoye'nin önemini anlattı: ‘Cephede ilerlemenin önünü açtı’
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Dnepropetrovsk Bölgesi’ndeki Novopodgorodnoye köyünün özgürleştirilmesinin, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubunun tamamının ilerlemesi için koşullar yarattığını belirtti.
Belousov, söz konusu grubun askerlerine gönderdiği kutlama mesajında şu ifadeyi kullandı:
"Muzaffer taarruzunuzu sürdürerek Novopodgorodnoye yerleşim birimini düşmandan temizlediniz. Buranın özgürleştirilmesi, tüm birlik grubunun ilerlemesi için uygun koşulları oluşturmaktadır. Elde ettiğiniz başarıdan dolayı sizi tebrik ederim."
Rusya Savunma Bakanlığı, Dnepropetrovsk Bölgesi'ndeki Lesnoye yerleşim biriminin kontrol altına alınması sırasında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 10 kilometrekareden geniş bir alana yayılan tahkimat ve dayanak noktaları ağının temizlendiğini bildirdi.