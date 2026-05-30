https://anlatilaninotesi.com.tr/20260530/ruble-mayis-ayinda-abd-dolarina-karsi-en-cok-deger-kazanan-ikinci-para-birimi-oldu-1106119851.html
Ruble Mayıs ayında ABD dolarına karşı en çok değer kazanan ikinci para birimi oldu
Rus rublesinin Mayıs ayında küresel çapta ABD dolarına karşı en çok değer kazanan ikinci para birimi olduğu öğrenildi. 30.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-30T10:40+0300
2026-05-30T12:06+0300
10:40 30.05.2026 (güncellendi: 12:06 30.05.2026)
Rus rublesinin Mayıs ayında küresel çapta ABD dolarına karşı en çok değer kazanan ikinci para birimi olduğu öğrenildi.
Sputnik’in döviz verilerine ilişkin analizine göre Rus rublesi, yüzde 4.9 oranında değerlenerek Mayıs ayında küresel çapta ABD dolarına karşı en çok değer kazanan ikinci para birimi oldu.
Mayıs’ta rubleyi sollayan tek para birimi ise ABD doları karşısında yüzde 6.1 oranında değerlenen İsrail şekeli oldu.
Ay sonu itibarıyla ABD doları karşısında en çok güçlenen beş para birimi arasında Güney Afrika randı (yüzde 3.7), Macar forinti (yüzde 2,8) ve Yeni Zelanda doları (yüzde 2) yer aldı.
Mayısta en kötü performans ortaya koyan para birimi ise dolara karşı yüzde 4.9 değer kaybeden Kazakistan tengesi oldu. Bu para birimini Endonezya rupisi (yüzde 3.4) ve Romanya yeni leyi (yüzde 3) izledi.
Daha önce Bloomberg, Rus rublesinin nisan başından bu yana ABD doları karşısında küresel ölçekte en güçlü pozitif yönlü kur dinamiğini sergileyerek 2023 başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını bildirmişti.
