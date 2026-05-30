https://anlatilaninotesi.com.tr/20260530/ruble-mayis-ayinda-abd-dolarina-karsi-en-cok-deger-kazanan-ikinci-para-birimi-oldu-1106119851.html

Ruble Mayıs ayında ABD dolarına karşı en çok değer kazanan ikinci para birimi oldu

Ruble Mayıs ayında ABD dolarına karşı en çok değer kazanan ikinci para birimi oldu

Sputnik Türkiye

Rus rublesinin Mayıs ayında küresel çapta ABD dolarına karşı en çok değer kazanan ikinci para birimi olduğu öğrenildi. 30.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-30T10:40+0300

2026-05-30T10:40+0300

2026-05-30T12:06+0300

dünya

rusya

rus rublesi

ruble

abd

abd doları

dolar

bloomberg

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/03/1083453074_0:176:3018:1874_1920x0_80_0_0_349e56a73ac1e664154c36780e1b5bd2.jpg

Sputnik’in döviz verilerine ilişkin analizine göre Rus rublesi, yüzde 4.9 oranında değerlenerek Mayıs ayında küresel çapta ABD dolarına karşı en çok değer kazanan ikinci para birimi oldu.Mayıs’ta rubleyi sollayan tek para birimi ise ABD doları karşısında yüzde 6.1 oranında değerlenen İsrail şekeli oldu.Ay sonu itibarıyla ABD doları karşısında en çok güçlenen beş para birimi arasında Güney Afrika randı (yüzde 3.7), Macar forinti (yüzde 2,8) ve Yeni Zelanda doları (yüzde 2) yer aldı.Mayısta en kötü performans ortaya koyan para birimi ise dolara karşı yüzde 4.9 değer kaybeden Kazakistan tengesi oldu. Bu para birimini Endonezya rupisi (yüzde 3.4) ve Romanya yeni leyi (yüzde 3) izledi.Daha önce Bloomberg, Rus rublesinin nisan başından bu yana ABD doları karşısında küresel ölçekte en güçlü pozitif yönlü kur dinamiğini sergileyerek 2023 başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/putinden-dijital-ruble-hamlesi-1098636763.html

rusya

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rus rublesi, ruble, abd, abd doları, dolar, bloomberg