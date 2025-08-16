Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/putinden-dijital-ruble-hamlesi-1098636763.html
Putin'den 'dijital ruble' hamlesi
Putin'den 'dijital ruble' hamlesi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dijital rublenin geniş çapta kullanımına geçiş süreci hakkında rapor sunma talimatı verdi. 16.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-16T05:17+0300
2025-08-16T05:17+0300
dünya
rusya federasyonu
merkez bankası
kremlin
ruble
kripto ruble
dijital ruble
rus rublesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/19/1056658797_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_1c5a2d4cb43791020aac9bf8bfbc25c4.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Merkez Bankası ve hükümete, bütçe sürecini de kapsayan dijital rublenin geniş çapta kullanımına geçiş süreci hakkında 15 Ekim’e kadar rapor sunma talimatı verdi.18-21 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen 28. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nun sonuçları doğrultusunda hazırlanan talimat listesi Kremlin’in internet sitesinde yayımlandı.Talimat listesinde, “Rusya Merkez Bankası’nın, Rusya Federasyonu hükümeti ile birlikte, daha önce verilen talimatlar doğrultusunda dijital rublenin geniş çapta kullanımına geçişi sağlaması; bunun gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanımını ve bütçe sürecindeki uygulanmasını da kapsaması; ilgili aşamaların uygulanma sürelerinin belirlenmesi” ifadeleri yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/putin-trump-zirvesi-sona-erdi-liderler-basin-toplantisinda-konusuyor-1098631616.html
rusya federasyonu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/19/1056658797_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_b47c53ab74ff8c40960ceb56b33dab38.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya federasyonu, merkez bankası, kremlin, ruble, kripto ruble, dijital ruble, rus rublesi
rusya federasyonu, merkez bankası, kremlin, ruble, kripto ruble, dijital ruble, rus rublesi

Putin'den 'dijital ruble' hamlesi

05:17 16.08.2025
© AA / Sefa KaracanRuble
Ruble - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2025
© AA / Sefa Karacan
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dijital rublenin geniş çapta kullanımına geçiş süreci hakkında rapor sunma talimatı verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Merkez Bankası ve hükümete, bütçe sürecini de kapsayan dijital rublenin geniş çapta kullanımına geçiş süreci hakkında 15 Ekim’e kadar rapor sunma talimatı verdi.
18-21 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen 28. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nun sonuçları doğrultusunda hazırlanan talimat listesi Kremlin’in internet sitesinde yayımlandı.
Talimat listesinde, “Rusya Merkez Bankası’nın, Rusya Federasyonu hükümeti ile birlikte, daha önce verilen talimatlar doğrultusunda dijital rublenin geniş çapta kullanımına geçişi sağlaması; bunun gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanımını ve bütçe sürecindeki uygulanmasını da kapsaması; ilgili aşamaların uygulanma sürelerinin belirlenmesi” ifadeleri yer alıyor.
Putin-Trump Zirvesi sona erdi: 'Görüşmelerimiz yapıcı ve karşılıklı saygı atmosferinde geçti' - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2025
DÜNYA
Putin-Trump Zirvesi sona erdi: 'Görüşmelerimiz yapıcı ve karşılıklı saygı atmosferinde geçti'
01:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала