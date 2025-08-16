https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/putinden-dijital-ruble-hamlesi-1098636763.html
Putin'den 'dijital ruble' hamlesi
Putin'den 'dijital ruble' hamlesi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dijital rublenin geniş çapta kullanımına geçiş süreci hakkında rapor sunma talimatı verdi. 16.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-16T05:17+0300
2025-08-16T05:17+0300
2025-08-16T05:17+0300
dünya
rusya federasyonu
merkez bankası
kremlin
ruble
kripto ruble
dijital ruble
rus rublesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/19/1056658797_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_1c5a2d4cb43791020aac9bf8bfbc25c4.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Merkez Bankası ve hükümete, bütçe sürecini de kapsayan dijital rublenin geniş çapta kullanımına geçiş süreci hakkında 15 Ekim’e kadar rapor sunma talimatı verdi.18-21 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen 28. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nun sonuçları doğrultusunda hazırlanan talimat listesi Kremlin’in internet sitesinde yayımlandı.Talimat listesinde, “Rusya Merkez Bankası’nın, Rusya Federasyonu hükümeti ile birlikte, daha önce verilen talimatlar doğrultusunda dijital rublenin geniş çapta kullanımına geçişi sağlaması; bunun gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanımını ve bütçe sürecindeki uygulanmasını da kapsaması; ilgili aşamaların uygulanma sürelerinin belirlenmesi” ifadeleri yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/putin-trump-zirvesi-sona-erdi-liderler-basin-toplantisinda-konusuyor-1098631616.html
rusya federasyonu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/19/1056658797_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_b47c53ab74ff8c40960ceb56b33dab38.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya federasyonu, merkez bankası, kremlin, ruble, kripto ruble, dijital ruble, rus rublesi
rusya federasyonu, merkez bankası, kremlin, ruble, kripto ruble, dijital ruble, rus rublesi
Putin'den 'dijital ruble' hamlesi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dijital rublenin geniş çapta kullanımına geçiş süreci hakkında rapor sunma talimatı verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Merkez Bankası ve hükümete, bütçe sürecini de kapsayan dijital rublenin geniş çapta kullanımına geçiş süreci hakkında 15 Ekim’e kadar rapor sunma talimatı verdi.
18-21 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen 28. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nun sonuçları doğrultusunda hazırlanan talimat listesi Kremlin’in internet sitesinde yayımlandı.
Talimat listesinde, “Rusya Merkez Bankası’nın, Rusya Federasyonu hükümeti ile birlikte, daha önce verilen talimatlar doğrultusunda dijital rublenin geniş çapta kullanımına geçişi sağlaması; bunun gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanımını ve bütçe sürecindeki uygulanmasını da kapsaması; ilgili aşamaların uygulanma sürelerinin belirlenmesi” ifadeleri yer alıyor.