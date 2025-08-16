https://anlatilaninotesi.com.tr/20250816/putinden-dijital-ruble-hamlesi-1098636763.html

Putin'den 'dijital ruble' hamlesi

Putin'den 'dijital ruble' hamlesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dijital rublenin geniş çapta kullanımına geçiş süreci hakkında rapor sunma talimatı verdi. 16.08.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Merkez Bankası ve hükümete, bütçe sürecini de kapsayan dijital rublenin geniş çapta kullanımına geçiş süreci hakkında 15 Ekim’e kadar rapor sunma talimatı verdi.18-21 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen 28. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nun sonuçları doğrultusunda hazırlanan talimat listesi Kremlin’in internet sitesinde yayımlandı.Talimat listesinde, “Rusya Merkez Bankası’nın, Rusya Federasyonu hükümeti ile birlikte, daha önce verilen talimatlar doğrultusunda dijital rublenin geniş çapta kullanımına geçişi sağlaması; bunun gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanımını ve bütçe sürecindeki uygulanmasını da kapsaması; ilgili aşamaların uygulanma sürelerinin belirlenmesi” ifadeleri yer alıyor.

