https://anlatilaninotesi.com.tr/20260523/ukrayna-ihalari-zaporojye-nukleer-guc-santralinin-servis-bolumunu-vurdu-1105978095.html

Ukrayna İHA’ları Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin servis bölümünü vurdu

Ukrayna İHA’ları Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin servis bölümünü vurdu

Sputnik Türkiye

Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin servis ve ulaşım bölümüne en az 10 insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Personel taşımada kullanılan 8 otobüs hasar... 23.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-23T19:00+0300

2026-05-23T19:00+0300

2026-05-23T19:00+0300

dünya

zaporojye nükleer güç santrali

saldırı

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

ukrayna silahlı kuvvetleri

energodar

rosatom

kiev

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/03/1105460882_0:7:816:466_1920x0_80_0_0_2126a88fd1665c97a36961685766aca0.png

Zaporijya Nükleer Güç Santrali’nin basın servisinden yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait en az 10 insansız hava aracının (İHA), santralin servis ve ulaşım bölümünü hedef aldığı, saldırıda personel taşımak için kullanılan 8 otobüsün zarar gördüğü, ancak herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmadığı belirtildi.Açıklamada, “Kiev rejimi, Energodar kenti ve Rosatom’a bağlı nükleer santrallerden biri olan Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne yönelik terör saldırılarını sürdürüyor. Bir kez daha santralin transport bölümü hedef alındı” denildi.Açıklamada, saldırı sırasında en az 10 İHA isabetinin kaydedildiği, bu saldırılar sonucunda Zaporojye NGS personelinin taşınmasında kullanılan 8 otobüsün hasar gördüğü belirtildi.Ukrayna güçlerinin saldırılarının hız kesmeden devam ettiği, bu nedenle Zaporojye NGS’deki durumun “son derece gergin” olmaya devam ettiği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260523/starobelskteki-kolej-saldirisinda-can-kaybi-18e-yukseldi-1105977014.html

energodar

kiev

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zaporojye nükleer güç santrali, saldırı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna silahlı kuvvetleri, energodar, rosatom, kiev, ukrayna