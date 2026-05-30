İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı: Çok sayıda il için alarm verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Karadeniz, Doğu Anadolu, Adana, Hatay ve Mersin kıyılarında sağanak ve gök... 30.05.2026, Sputnik Türkiye
06:57 30.05.2026
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Karadeniz, Doğu Anadolu, Adana, Hatay ve Mersin kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.
Özellikle Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Sıcaklıklar Kuzeybatıda yükseliyor

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı öngörülüyor.
Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.
İstanbul'da hava sıcaklığının 23 derece, İzmir'de 29 derece, Ankara'da 20 derece ve Antalya'da 28 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı

Meteoroloji, özellikle Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda etkili olması beklenen kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı.
Açıklamaya göre rüzgarın güney yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
Yetkililer, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve benzeri olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Karadeniz'de sağanak etkili olacak

Batı Karadeniz Bölgesi'nde Bolu dışında kalan illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Düzce, Kastamonu ve Zonguldak'ta gün içerisinde aralıklarla yağış görüleceği tahmin edilirken, Orta ve Doğu Karadeniz'de de Çorum hariç bölge genelinde yağışlı hava etkili olacak.
Samsun, Trabzon, Artvin ve Amasya çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor.

Akdeniz'de yağış alarmı

Akdeniz Bölgesi'nin orta ve doğu kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.
Özellikle Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinde sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Antalya ve Burdur çevrelerinde ise parçalı ve az bulutlu hava öngörülüyor.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da yağış bekleniyor

Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Erzurum, Kars ve Van çevrelerinde gün boyunca aralıklarla yağış beklenirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise Siirt çevrelerinde yerel sağanak geçişleri tahmin ediliyor.
