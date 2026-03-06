https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/kiz-arkadasina-siddet-uyguladigi-icin-45-gun-hapis-cezasi-alan-ozan-guven-cenazemi-kaldiriyorum-1104062107.html

Kız arkadaşına şiddet uyguladığı için 45 gün hapis cezası alan Ozan Güven: Cenazemi kaldırıyorum

Kız arkadaşına şiddet uyguladığı için 45 gün hapis cezası alan Ozan Güven: Cenazemi kaldırıyorum

Kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada 45 gün hapis cezası alan oyuncu Ozan Güven, tek kişilik yeni tiyatro oyunu... 06.03.2026, Sputnik Türkiye

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada cezası onanan ve 45 gün hapis yatacağı kesinleşen oyuncu Ozan Güven, tek kişilik yeni tiyatro oyunu O.M.G ile seyirci karşısına çıkacağını açıkladı. Projesiyle ilgili konuşan Güven, "Oyunun içinde dramatik yapı var. Beş buçuk sene boyunca ben öldüm ya hani, cenazemi kaldırıyorum. O yüzden de sevenlerimin hepsi gelsin istiyorum” ifadelerini kullandı.Bir daha ilişki mi tövbeBasın mensuplarıyla bir araya gelen Ozan Güven, dava sürecinde neler yaptığını da anlattı. Ünlü isim oyunlar yazdığını ve oğluyla ilgilendiğini belirtirken, "Allah herkese sağlık, sıhhat, afiyet versin. Allah herkesin dağına göre kar versin. Bir daha ilişki mi? Tövbe!" ifadelerini kullandı. Bir soru üzerine ise "Flörtüm var. İnşallah bir gün siz de tanışırsınız. Daha ben açılamadım, açılayım size söylerim” dedi. 45 gün cezaevine girecekOyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle aldığı iki yıl üç ay hapis cezası üst mahkeme tarafından onandı. Mahkeme, Güven'in “kasten yaralama” suçundan ceza almasına karar vermişti. Oyuncu, cezasının denetimli serbestlik dışında kalan 45 gününü açık cezaevinde geçirecek.

