İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
CHP Genel Merkezi’ne Kılıçdaroğlu’nun afişi asıldı: Partide iki ayrı bayramlaşma
CHP Genel Merkezi’ne Kılıçdaroğlu’nun afişi asıldı: Partide iki ayrı bayramlaşma
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Kurban Bayramı’nın dördüncü günü iki ayrı bayramlaşma programı düzenlenecek. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel tarafları aynı saatlerde ayrı ayrı etkinlikler yapacak. Detaylar haberde...
CHP Genel Merkezi'nde yarın (30 Mayıs Cumartesi) saat 14.00'te 'Halkla Bayramlaşma' programı için hazırlıklar tamamlandı. Parti binasının dış cephesine Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı büyük posteri asıldı. Alana sahne, platform, ekranlar ve ses sistemi kurulurken, genel merkez çevresine CHP flamaları yerleştirildi. Bahçe kısmına ise "Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun güneşin doğuşu engellenemez" yazılı branda monte edildi.
© Ahmet Serdar Eser
Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Kurban Bayramı’nın dördüncü günü iki ayrı bayramlaşma programı düzenlenecek. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel tarafları aynı saatlerde ayrı ayrı etkinlikler yapacak.
CHP Genel Merkezi’nde yarın (30 Mayıs Cumartesi) saat 14.00’te ‘Halkla Bayramlaşma’ programı için hazırlıklar tamamlandı. Parti binasının dış cephesine Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Şimdi arınma zamanı” yazılı büyük posteri asıldı. Alana sahne, platform, ekranlar ve ses sistemi kurulurken, genel merkez çevresine CHP flamaları yerleştirildi. Bahçe kısmına ise “Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun güneşin doğuşu engellenemez” yazılı branda monte edildi.
Kılıçdaroğlu’nun, mahkemenin CHP Genel Başkanlığı görevine iade kararı sonrası ilk kez genel merkeze gideceği programda partililer ve vatandaşlarla bayramlaşması bekleniyor. Daha önce gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, halk buluşmasında “birçok şeyi açıklayacağını” belirtmişti.
İki ayrı bayramlaşma: Özel'in programı

Öte yandan CHP’de bayramlaşma sadece genel merkezle sınırlı kalmayacak. Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevinden alınan Özgür Özel, aynı gün saat 14.00’te CHP Ankara İl Başkanlığı binasında partililerle bayramlaşma programı düzenleyecek.
Özel’in çağrısında, “Birliğimizi, dayanışmamızı ve mücadelemizi büyütmek için bayramın dördüncü gününde Ankara İl Başkanlığı’mızdayız” ifadeleri kullanıldı. Ekrem İmamoğlu adına yönetilen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından da “Yanınızdayım… Bedenen olmasam da, bütün ruhumla, inancımla ve kararlılığımla yanınızdayım” paylaşımı yapıldı.

Parti içi gerilim sürüyor

CHP’de mahkeme kararının ardından genel başkanlık krizi derinleşmiş durumda. Kılıçdaroğlu yönetimi, tedbir kararının kalkmasının ardından kurultaya gidileceğini açıklarken, “Bana kalsa yarın yaparım” değerlendirmesinde bulundu. Özel ise kurultayın bir an önce toplanması ve yaklaşık iki milyon üyenin oyuyla genel başkanın belirlenmesi çağrısını yineliyor.
