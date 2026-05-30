https://anlatilaninotesi.com.tr/20260530/medvedev-ukraynanin-nukleer-santrallere-yonelik-saldirilarina-simetrik-yanit-verilebilir-1106126823.html
Medvedev: Ukrayna’nın nükleer santrallere yönelik saldırılarına ‘simetrik yanıt’ verilebilir
Medvedev: Ukrayna’nın nükleer santrallere yönelik saldırılarına ‘simetrik yanıt’ verilebilir
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne yönelik saldırıların nükleer felakete yol açması halinde “simetrik... 30.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-30T23:14+0300
2026-05-30T23:14+0300
2026-05-30T23:29+0300
ukrayna kri̇zi̇
dmitriy medvedev
rusya güvenlik konseyi
birleşik rusya partisi
ukrayna
zaporojye nükleer güç santrali
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
nato
rosatom
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/07/1105552860_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e42177e5078ff83b7b123e6298068dc.jpg
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Birleşik Rusya Partisi Genel Başkanı Dmitriy Medvedev, sosyal medya platform Maks’ta yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin eylemleri sonucunda nükleer santrallerde “felaket düzeyinde bir yıkım” meydana gelmesi halinde buna verilecek yanıtın, Ukrayna’daki veya çatışmaya dahil NATO ülkelerindeki nükleer santrallere yönelik “simetrik bir saldırı” olabileceğini belirtti.Medvedev, “Bu tür eylemlere verilecek yanıt, Ukrayna’daki nükleer santrallere ve çatışmaya dahil NATO ülkelerindeki nükleer santrallere yönelik simetrik bir saldırı olabilir” ifadesini kullandı.Medvedev ayrıca, bir reaktör ünitesinde yaşanacak felaket boyutunda bir yıkımın yeni bir Çernobil'e yol açacağını ve bunun taktik nükleer silah kullanımından farksız olacağını kaydetti.Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin 6 numaralı enerji bloğunun makine dairesi binasına isabet ederek patladığını bildirmişti. Santral basın servisi, olayda yaralanan olmadığını, kritik bir hasar oluşmadığını, teknolojik süreçlerin etkilenmediğini ve radyasyon seviyesinin normal olduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260530/bmden-zaporojye-nukleer-guc-santrali-saldirisi-sonrasi-cagri-kritik-altyapiya-saldirilmamali-1106126692.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/07/1105552860_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_991786956fd6bc098a971d5db2011b6c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, birleşik rusya partisi, ukrayna, zaporojye nükleer güç santrali, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), nato, rosatom
dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, birleşik rusya partisi, ukrayna, zaporojye nükleer güç santrali, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), nato, rosatom
Medvedev: Ukrayna’nın nükleer santrallere yönelik saldırılarına ‘simetrik yanıt’ verilebilir
23:14 30.05.2026 (güncellendi: 23:29 30.05.2026)
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne yönelik saldırıların nükleer felakete yol açması halinde “simetrik karşılık” verilebileceğini belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Birleşik Rusya Partisi Genel Başkanı Dmitriy Medvedev, sosyal medya platform Maks’ta yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin eylemleri sonucunda nükleer santrallerde “felaket düzeyinde bir yıkım” meydana gelmesi halinde buna verilecek yanıtın, Ukrayna’daki veya çatışmaya dahil NATO ülkelerindeki nükleer santrallere yönelik “simetrik bir saldırı” olabileceğini belirtti.
Medvedev, “Bu tür eylemlere verilecek yanıt, Ukrayna’daki nükleer santrallere ve çatışmaya dahil NATO ülkelerindeki nükleer santrallere yönelik simetrik bir saldırı olabilir” ifadesini kullandı.
Medvedev ayrıca, bir reaktör ünitesinde yaşanacak felaket boyutunda bir yıkımın yeni bir Çernobil'e yol açacağını ve bunun taktik nükleer silah kullanımından farksız olacağını kaydetti.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin 6 numaralı enerji bloğunun makine dairesi binasına isabet ederek patladığını bildirmişti. Santral basın servisi, olayda yaralanan olmadığını, kritik bir hasar oluşmadığını, teknolojik süreçlerin etkilenmediğini ve radyasyon seviyesinin normal olduğunu açıklamıştı.