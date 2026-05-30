Medvedev: Ukrayna’nın nükleer santrallere yönelik saldırılarına ‘simetrik yanıt’ verilebilir

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne yönelik saldırıların nükleer felakete yol açması halinde “simetrik... 30.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-30T23:14+0300

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Birleşik Rusya Partisi Genel Başkanı Dmitriy Medvedev, sosyal medya platform Maks’ta yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin eylemleri sonucunda nükleer santrallerde “felaket düzeyinde bir yıkım” meydana gelmesi halinde buna verilecek yanıtın, Ukrayna’daki veya çatışmaya dahil NATO ülkelerindeki nükleer santrallere yönelik “simetrik bir saldırı” olabileceğini belirtti.Medvedev, “Bu tür eylemlere verilecek yanıt, Ukrayna’daki nükleer santrallere ve çatışmaya dahil NATO ülkelerindeki nükleer santrallere yönelik simetrik bir saldırı olabilir” ifadesini kullandı.Medvedev ayrıca, bir reaktör ünitesinde yaşanacak felaket boyutunda bir yıkımın yeni bir Çernobil'e yol açacağını ve bunun taktik nükleer silah kullanımından farksız olacağını kaydetti.Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin 6 numaralı enerji bloğunun makine dairesi binasına isabet ederek patladığını bildirmişti. Santral basın servisi, olayda yaralanan olmadığını, kritik bir hasar oluşmadığını, teknolojik süreçlerin etkilenmediğini ve radyasyon seviyesinin normal olduğunu açıklamıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, birleşik rusya partisi, ukrayna, zaporojye nükleer güç santrali, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), nato, rosatom