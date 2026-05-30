Lula'dan ABD'ye sert tepki: Çocuk muamelesi görecek değiliz

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD'nin iki büyük Brezilya suç örgütünü terörist örgütler olarak nitelendirme kararını sert bir şekilde... 30.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-30T00:57+0300

“Biz çocuk gibi muamele görecek değiliz, ‘muz cumhuriyeti’ muamelesi görecek değiliz” diyen Lula, cuma günü katıldığı bir kamu etkinliğinde şöyle konuştu: “Bir Marco Rubio var, bizim suçlularımızın terörist olduğunu söylüyor ve Amerikalıların müdahale edebileceğini iddia ediyor.”Perşembe günü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Brezilya’daki ‘Comando Vermelho (CV)’ ve ‘Primeiro Comando da Capital (PCC)’yi t'erörist örgütler' olarak ilan etme kararını açıklamıştı. Bu karar, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun oğullarının Washington’da yaptığı lobi faaliyetlerinin ardından geldi.Brezilya hükümeti, bu hamleyi ulusal egemenliğe tehdit olarak değerlendirdi. Hukuk uzmanları ise kararın Brezilya’da faaliyet gösteren şirketler üzerinde zincirleme olumsuz etkiler yaratabileceği uyarısında bulundu.5 Haziran’dan itibaren geçerliComando Vermelho (CV) ve Primeiro Comando da Capital (PCC), ABD’de 5 Haziran 2026 itibarıyla resmen Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine alınacak.

