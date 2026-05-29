https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/amerikan-basini-trump-durum-odasinda-2-saatin-ardindan-nihai-karari-vermedi-1106115642.html
Amerikan basını: Trump, durum odasında 2 saatin ardından nihai kararı vermedi
Amerikan basını: Trump, durum odasında 2 saatin ardından nihai kararı vermedi
Sputnik Türkiye
Amerikan basınına göre ABD Başkanı Donald Trump, İran ile olası ateşkes uzatması konusunda Beyaz Saray'da iki saat süren toplantının ardından nihai bir karar almadı. Detaylar haberde...
2026-05-29T22:49+0300
2026-05-29T22:49+0300
2026-05-29T22:54+0300
dünya
i̇ran
abd
donald trump
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101310813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f0f221ce0cffc49a7137fb2bc85b7c6.jpg
The New York Times'ın haberine göre, Trump'ın toplantısı Beyaz Saray Durum Odası'nda gerçekleşti. Kıdemli bir yönetimine göre ABD Başkanı, İran'la olası anlaşma konusunda henüz karar vermedi. Ancak yönetim, anlaşmaya "yakın" olduklarını düşünüyor. İran'a dondurulmuş fonların serbest bırakılması gibi bazı konuların halatartışıldığı belirtiliyor.Trump, toplantı öncesinde Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, olası bir anlaşmanın İran'dan şu şartları içermesi gerektiğini söylemişti:İran ise bu taleplere karşı çıkıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, devlet medyasına yaptığı açıklamada, mevcut müzakerelerin "sınırlı kapsamda" olduğunu ve "nükleer konuyu" içermediğini belirtti. Bekayi, görüşmelerin sadece "savaşı bitirmeye odaklandığını" söyledi.Trump'ın mesajı ve ablukaTrump, sosyal medya paylaşımında ABD'nin İran gemilerine ve limanlarına yönelik deniz ablukasını kaldırabileceğini işaret ederek, “Hürmüz Boğazı'nda abluka nedeniyle mahsur kalan gemiler artık evlerine dönebilir!” ifadelerini kullandı. Anlaşma sağlanması halinde ablukanın kalkması, petrol ve gaz sevkiyatının kritik rotası olan boğazın yeniden açılmasını sağlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/trump-nihai-karar-icin-toplanacagiz-deniz-ablukamiz-kalkti-gemiler-evlerine-donebilir-1106109955.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101310813_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_75db716477ab24f794b93386e7f6715f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, abd, donald trump, haberler
i̇ran, abd, donald trump, haberler
Amerikan basını: Trump, durum odasında 2 saatin ardından nihai kararı vermedi
22:49 29.05.2026 (güncellendi: 22:54 29.05.2026)
Amerikan basınına göre ABD Başkanı Donald Trump, İran ile olası ateşkes uzatması konusunda Beyaz Saray'da iki saat süren toplantının ardından nihai bir karar almadı. Trump, toplantı öncesi sosyal medyada ‘son kararı’ vereceğini ima etmesine rağmen, görüşmelerden somut bir sonuç çıkmadı.
The New York Times'ın haberine göre, Trump'ın toplantısı Beyaz Saray Durum Odası'nda gerçekleşti. Kıdemli bir yönetimine göre ABD Başkanı, İran'la olası anlaşma konusunda henüz karar vermedi. Ancak yönetim, anlaşmaya "yakın" olduklarını düşünüyor. İran'a dondurulmuş fonların serbest bırakılması gibi bazı konuların halatartışıldığı belirtiliyor.
Trump, toplantı öncesinde Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, olası bir anlaşmanın İran'dan şu şartları içermesi gerektiğini söylemişti:
Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması,
Nükleer bomba geliştirmeme taahhüdü,
Zenginleştirilmiş uranyumun ABD tarafından kaldırılması.
İran ise bu taleplere karşı çıkıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, devlet medyasına yaptığı açıklamada, mevcut müzakerelerin "sınırlı kapsamda" olduğunu ve "nükleer konuyu" içermediğini belirtti. Bekayi, görüşmelerin sadece "savaşı bitirmeye odaklandığını" söyledi.
Trump'ın mesajı ve abluka
Trump, sosyal medya paylaşımında ABD'nin İran gemilerine ve limanlarına yönelik deniz ablukasını kaldırabileceğini işaret ederek, “Hürmüz Boğazı'nda abluka nedeniyle mahsur kalan gemiler artık evlerine dönebilir!” ifadelerini kullandı. Anlaşma sağlanması halinde ablukanın kalkması, petrol ve gaz sevkiyatının kritik rotası olan boğazın yeniden açılmasını sağlayacak.