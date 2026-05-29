Amerikan basını: Trump, durum odasında 2 saatin ardından nihai kararı vermedi

Amerikan basınına göre ABD Başkanı Donald Trump, İran ile olası ateşkes uzatması konusunda Beyaz Saray'da iki saat süren toplantının ardından nihai bir karar almadı. Detaylar haberde...

2026-05-29T22:54+0300

The New York Times'ın haberine göre, Trump'ın toplantısı Beyaz Saray Durum Odası'nda gerçekleşti. Kıdemli bir yönetimine göre ABD Başkanı, İran'la olası anlaşma konusunda henüz karar vermedi. Ancak yönetim, anlaşmaya "yakın" olduklarını düşünüyor. İran'a dondurulmuş fonların serbest bırakılması gibi bazı konuların halatartışıldığı belirtiliyor.Trump, toplantı öncesinde Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, olası bir anlaşmanın İran'dan şu şartları içermesi gerektiğini söylemişti:İran ise bu taleplere karşı çıkıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, devlet medyasına yaptığı açıklamada, mevcut müzakerelerin "sınırlı kapsamda" olduğunu ve "nükleer konuyu" içermediğini belirtti. Bekayi, görüşmelerin sadece "savaşı bitirmeye odaklandığını" söyledi.Trump'ın mesajı ve ablukaTrump, sosyal medya paylaşımında ABD'nin İran gemilerine ve limanlarına yönelik deniz ablukasını kaldırabileceğini işaret ederek, “Hürmüz Boğazı'nda abluka nedeniyle mahsur kalan gemiler artık evlerine dönebilir!” ifadelerini kullandı. Anlaşma sağlanması halinde ablukanın kalkması, petrol ve gaz sevkiyatının kritik rotası olan boğazın yeniden açılmasını sağlayacak.

