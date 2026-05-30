Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260530/kanadali-adam-yasal-bosluktan-yararlanip-kargoyla-yuzlerce-kisiyi-oldurdu-1106116530.html
Kanadalı adam, yasal boşluktan yararlanıp kargoyla yüzlerce kişiyi öldürdü
Kanadalı adam, yasal boşluktan yararlanıp kargoyla yüzlerce kişiyi öldürdü
Sputnik Türkiye
Kanada’da yaşayan Kenneth Law, internet üzerinden sattığı ölümcül kimyasal maddelerle dünyanın dört bir yanından yüzlerce insanın intiharına yardım etmekten... 30.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-30T00:04+0300
2026-05-30T00:07+0300
yaşam
kanada
kargo
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1d/1106116199_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3c1d9ab8be7e064187ba6e63033e436c.jpg
Law’un 41 ülkeye 1209 paket gönderdiği, bu paketlerin içinde özel olarak hazırlanmış zehirli maddelerin bulunduğu ortaya çıktı. Satışlarını gizlemek için baharat ve sos gibi ürünler de satan Law, paketlere “kullanım sorumluluğu size aittir” uyarısı koyarak yasal boşluklardan yararlandı.Kanada’da yaşayan zanlı, aralarında Kanada, İngiltere, ABD, İtalya, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın da bulunduğu düzinelerce ülkede 100’den fazla kişiye zehir içeren paketleri postaladıktan sonra 14 ayrı “intihara yardım suçlamasını” kabul etti.Cezasının eylül ayında verilmesi bekleniyor.60 yaşındaki Law, birden fazla “intihara teşvik veya yardım” suçlamasını kabul etti. İngiltere’de yaşayan Adele Zeynep Walton’ın kardeşi Aimee Walton’ı Kenneth Law’un gönderdiği zehirli maddeyle kaybedenlerden.Aimee, Law’un ölümcül paketlerinden birini kullandıktan sonra paniğe kapılarak acil servisi aramıştı. Operatöre “Kendimi öldürmek için bir şey aldım ama ölmek istemiyorum” diyerek yardım istediği öğrenildi.Adele Zeynep Walton, kardeşinin fotoğrafını paylaşırken kardeşini “hayat dolu, sevgi dolu” biri olarak tanımlayadı ve Law’un yıllarca bu kadar rahat hareket edebilmesine büyük öfke duyduğunu anlattı.Eski mühendis ve aşçıLaw, 60 yaşındaki eski bir mühendis ve aşçı. Toronto’da bir otelde çalışırken birden fazla website üzerinden ölümcül maddeleri sattı. Shopify ve PayPal hesaplarında 296 bin Kanada Doları’na yakın para topladığı belirlendi. Paketlerin çoğu İngiltere ve ABD’ye gitmişti.Eylül ayında cezasının açıklanması bekleniyor. Uzmanlar, suçun çapı nedeniyle ağır bir ceza alacağını öngörüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/kuvvetli-yagis-taskina-neden-oldu-osmaniye-ve-hatayda-dereler-tasti-ev-ile-bahceleri-su-basti-1106105945.html
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1d/1106116199_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_ec83537c89c991cd51222c80a35f8813.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kanada, kargo, haberler
kanada, kargo, haberler

Kanadalı adam, yasal boşluktan yararlanıp kargoyla yüzlerce kişiyi öldürdü

00:04 30.05.2026 (güncellendi: 00:07 30.05.2026)
© Fotoğraf : Kargo Paketi (Temsili Görsel)/Yapay Zeka ile OluşturulmuşturKargo Paketi (Temsili Görsel)
Kargo Paketi (Temsili Görsel) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2026
© Fotoğraf : Kargo Paketi (Temsili Görsel)/Yapay Zeka ile Oluşturulmuştur
Abone ol
Kanada’da yaşayan Kenneth Law, internet üzerinden sattığı ölümcül kimyasal maddelerle dünyanın dört bir yanından yüzlerce insanın intiharına yardım etmekten suçlu bulundu. İngiltere’de 79, Kanada’da ise en az 14 kişinin ölümünden sorumlu olduğu belirtiliyor.
Law’un 41 ülkeye 1209 paket gönderdiği, bu paketlerin içinde özel olarak hazırlanmış zehirli maddelerin bulunduğu ortaya çıktı. Satışlarını gizlemek için baharat ve sos gibi ürünler de satan Law, paketlere “kullanım sorumluluğu size aittir” uyarısı koyarak yasal boşluklardan yararlandı.
Kanada’da yaşayan zanlı, aralarında Kanada, İngiltere, ABD, İtalya, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın da bulunduğu düzinelerce ülkede 100’den fazla kişiye zehir içeren paketleri postaladıktan sonra 14 ayrı “intihara yardım suçlamasını” kabul etti.
Cezasının eylül ayında verilmesi bekleniyor.
60 yaşındaki Law, birden fazla “intihara teşvik veya yardım” suçlamasını kabul etti.
İngiltere’de yaşayan Adele Zeynep Walton’ın kardeşi Aimee Walton’ı Kenneth Law’un gönderdiği zehirli maddeyle kaybedenlerden.
Aimee, Law’un ölümcül paketlerinden birini kullandıktan sonra paniğe kapılarak acil servisi aramıştı. Operatöre “Kendimi öldürmek için bir şey aldım ama ölmek istemiyorum” diyerek yardım istediği öğrenildi.
© Fotoğraf : Adele Zeynep Walton/Sosyal Medya hesabıAdele Zeynep Walton ve kardeşi Aimee Walton
Adele Zeynep Walton ve kardeşi Aimee Walton - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2026
Adele Zeynep Walton ve kardeşi Aimee Walton
© Fotoğraf : Adele Zeynep Walton/Sosyal Medya hesabı
Adele Zeynep Walton, kardeşinin fotoğrafını paylaşırken kardeşini “hayat dolu, sevgi dolu” biri olarak tanımlayadı ve Law’un yıllarca bu kadar rahat hareket edebilmesine büyük öfke duyduğunu anlattı.

Eski mühendis ve aşçı

Law, 60 yaşındaki eski bir mühendis ve aşçı. Toronto’da bir otelde çalışırken birden fazla website üzerinden ölümcül maddeleri sattı. Shopify ve PayPal hesaplarında 296 bin Kanada Doları’na yakın para topladığı belirlendi. Paketlerin çoğu İngiltere ve ABD’ye gitmişti.
Eylül ayında cezasının açıklanması bekleniyor. Uzmanlar, suçun çapı nedeniyle ağır bir ceza alacağını öngörüyor.
Kuvvetli yağış taşkına neden oldu: Osmaniye ve Hatay’da dereler taştı, ev ile bahçeleri su bastı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2026
TÜRKİYE
Kuvvetli yağış taşkına neden oldu: Osmaniye ve Hatay’da dereler taştı, ev ile bahçeleri su bastı
Dün, 14:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала