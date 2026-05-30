https://anlatilaninotesi.com.tr/20260530/kanadali-adam-yasal-bosluktan-yararlanip-kargoyla-yuzlerce-kisiyi-oldurdu-1106116530.html
Kanadalı adam, yasal boşluktan yararlanıp kargoyla yüzlerce kişiyi öldürdü
Kanadalı adam, yasal boşluktan yararlanıp kargoyla yüzlerce kişiyi öldürdü
Sputnik Türkiye
Kanada’da yaşayan Kenneth Law, internet üzerinden sattığı ölümcül kimyasal maddelerle dünyanın dört bir yanından yüzlerce insanın intiharına yardım etmekten... 30.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-30T00:04+0300
2026-05-30T00:04+0300
2026-05-30T00:07+0300
yaşam
kanada
kargo
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1d/1106116199_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3c1d9ab8be7e064187ba6e63033e436c.jpg
Law’un 41 ülkeye 1209 paket gönderdiği, bu paketlerin içinde özel olarak hazırlanmış zehirli maddelerin bulunduğu ortaya çıktı. Satışlarını gizlemek için baharat ve sos gibi ürünler de satan Law, paketlere “kullanım sorumluluğu size aittir” uyarısı koyarak yasal boşluklardan yararlandı.Kanada’da yaşayan zanlı, aralarında Kanada, İngiltere, ABD, İtalya, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın da bulunduğu düzinelerce ülkede 100’den fazla kişiye zehir içeren paketleri postaladıktan sonra 14 ayrı “intihara yardım suçlamasını” kabul etti.Cezasının eylül ayında verilmesi bekleniyor.60 yaşındaki Law, birden fazla “intihara teşvik veya yardım” suçlamasını kabul etti. İngiltere’de yaşayan Adele Zeynep Walton’ın kardeşi Aimee Walton’ı Kenneth Law’un gönderdiği zehirli maddeyle kaybedenlerden.Aimee, Law’un ölümcül paketlerinden birini kullandıktan sonra paniğe kapılarak acil servisi aramıştı. Operatöre “Kendimi öldürmek için bir şey aldım ama ölmek istemiyorum” diyerek yardım istediği öğrenildi.Adele Zeynep Walton, kardeşinin fotoğrafını paylaşırken kardeşini “hayat dolu, sevgi dolu” biri olarak tanımlayadı ve Law’un yıllarca bu kadar rahat hareket edebilmesine büyük öfke duyduğunu anlattı.Eski mühendis ve aşçıLaw, 60 yaşındaki eski bir mühendis ve aşçı. Toronto’da bir otelde çalışırken birden fazla website üzerinden ölümcül maddeleri sattı. Shopify ve PayPal hesaplarında 296 bin Kanada Doları’na yakın para topladığı belirlendi. Paketlerin çoğu İngiltere ve ABD’ye gitmişti.Eylül ayında cezasının açıklanması bekleniyor. Uzmanlar, suçun çapı nedeniyle ağır bir ceza alacağını öngörüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/kuvvetli-yagis-taskina-neden-oldu-osmaniye-ve-hatayda-dereler-tasti-ev-ile-bahceleri-su-basti-1106105945.html
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1d/1106116199_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_ec83537c89c991cd51222c80a35f8813.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kanada, kargo, haberler
Kanadalı adam, yasal boşluktan yararlanıp kargoyla yüzlerce kişiyi öldürdü
00:04 30.05.2026 (güncellendi: 00:07 30.05.2026)
Kanada’da yaşayan Kenneth Law, internet üzerinden sattığı ölümcül kimyasal maddelerle dünyanın dört bir yanından yüzlerce insanın intiharına yardım etmekten suçlu bulundu. İngiltere’de 79, Kanada’da ise en az 14 kişinin ölümünden sorumlu olduğu belirtiliyor.
Law’un 41 ülkeye 1209 paket gönderdiği, bu paketlerin içinde özel olarak hazırlanmış zehirli maddelerin bulunduğu ortaya çıktı. Satışlarını gizlemek için baharat ve sos gibi ürünler de satan Law, paketlere “kullanım sorumluluğu size aittir” uyarısı koyarak yasal boşluklardan yararlandı.
Kanada’da yaşayan zanlı, aralarında Kanada, İngiltere, ABD, İtalya, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın da bulunduğu düzinelerce ülkede 100’den fazla kişiye zehir içeren paketleri postaladıktan sonra 14 ayrı “intihara yardım suçlamasını” kabul etti.
Cezasının eylül ayında verilmesi bekleniyor.
60 yaşındaki Law, birden fazla “intihara teşvik veya yardım” suçlamasını kabul etti.
İngiltere’de yaşayan Adele Zeynep Walton’ın kardeşi Aimee Walton’ı Kenneth Law’un gönderdiği zehirli maddeyle kaybedenlerden.
Aimee, Law’un ölümcül paketlerinden birini kullandıktan sonra paniğe kapılarak acil servisi aramıştı. Operatöre “Kendimi öldürmek için bir şey aldım ama ölmek istemiyorum” diyerek yardım istediği öğrenildi.
Adele Zeynep Walton, kardeşinin fotoğrafını paylaşırken kardeşini “hayat dolu, sevgi dolu” biri olarak tanımlayadı ve Law’un yıllarca bu kadar rahat hareket edebilmesine büyük öfke duyduğunu anlattı.
Law, 60 yaşındaki eski bir mühendis ve aşçı. Toronto’da bir otelde çalışırken birden fazla website üzerinden ölümcül maddeleri sattı. Shopify ve PayPal hesaplarında 296 bin Kanada Doları’na yakın para topladığı belirlendi. Paketlerin çoğu İngiltere ve ABD’ye gitmişti.
Eylül ayında cezasının açıklanması bekleniyor. Uzmanlar, suçun çapı nedeniyle ağır bir ceza alacağını öngörüyor.