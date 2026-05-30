Küba ile ABD arasında askeri temas: Guantanamo sınırında üst düzey görüşme gerçekleştirildi

Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri Bakanlığı, ABD Güney Saha Komutanlığından üst düzey yetkililerle Guantanamo Körfezi Deniz Üssü sınırında görüşme... 30.05.2026, Sputnik Türkiye

Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri Bakanlığı (MINFAR), ABD Güney Saha Komutanlığından üst düzey yetkililerle Guantanamo Körfezi Deniz Üssü sınır hattında görüşme gerçekleştirildiğini duyurdu.MINFAR tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin tarafların karşılıklı mutabakatı doğrultusunda düzenlendiği belirtilirken, toplantıda askeri yerleşkenin sınır güvenliğine ilişkin konuların ele alındığı ifade edildi.Açıklamada, görüşmenin her iki taraf tarafından da olumlu değerlendirildiği kaydedilerek, iki askeri komutanlık arasındaki iletişimin sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.Yerel basında yer alan haberlere göre, toplantıda Küba tarafını Genelkurmay Başkanı Roberto Legra Sotolongo temsil etti. Tarafların güvenlik başlıklarını ele aldığı görüşme, iki ülke arasındaki hassas ilişkiler nedeniyle dikkat çekti.Öte yandan Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Prensa Latina haber ajansına verdiği demeçte, ülkesinin ABD için hiçbir zaman ulusal güvenliğe yönelik olağan dışı ya da olağanüstü bir tehdit oluşturmadığını söyledi. Rodriguez, Küba hakkında dile getirilen güvenlik endişelerini reddetti.ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise 12 Mayıs'ta Kongre'de yaptığı konuşmada, Küba'yı işaret ederek, "Uzun zamandır, yabancı bir düşmanın kıyılarımıza bu kadar yakın bir konumu kullanmasının son derece sorunlu olduğundan endişe duyuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.Bunun yanı sıra CIA Direktörü John Ratcliffe'in 14 Mayıs'ta Küba'yı ziyaret ederek Kübalı yetkililerle bölgesel ve uluslararası güvenlik konularını görüştüğü belirtilmişti. Son görüşme, iki ülke arasında güvenlik alanındaki temasların sürdüğüne işaret etti.

